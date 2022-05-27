وزارة البيئة: صحة المرأة تتأثر بارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن صحة المرأة دائما ما تتأثر بارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية التي تعاني منها كل الدول، حيث إنه وفي حال حدوث فيضانات أو ارتفاع شديد في درجات الحرارة فدائما ما تتأثر المرأة بسبب طبيعة وظيفتها وعملها، «الست حتى لو قاعدة في البيت فمسؤولة تأكل اللي موجودين في البيت، والأكل بيتأثر بدرجات الحرارة».

فؤاد: صحة المرأة تتأثر أيضا بدرجات الحرارة المرتفعة

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «نون القمة»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن صحة المرأة تتأثر أيضا بدرجات الحرارة المرتفعة، حيث إن ارتفاع درجات الحرارة العالي يسبب حالة من الضيق النفسي ولا تستطيع القيام بدورها على أكمل وجه.

واستطردت: «المرأة هي الحل، وده اللي وضعته الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، لأننا عايزين نشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الريف المصري وحياة كريمة فالريف بيطلع مخلفات، إما مخلفات زراعية أو مخلفات روث الحيوانات، والمراة بقدرتها تقدر تعمل وحدات لتحويل المخلفات الزراعية وروث الحيوانات لإصدار سماد عضوي أو غاز للمنزل».

لا يجوز فصل المرأة عن الابتكار وإقامة المشروعات

وأوضحت أنه لا يجوز فصل المرأة عن الابتكار وإقامة المشروعات التي تساهم في التقليل من حدة التغيرات المناخية، وبالتالي فإن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر قد أكدت على تمكين المرأة لتحصل بسهولة على مصادر تمويل تمكنها من صياغة وتنفيذ مشروعات تساعدها في التصدي لظاهرة تغير المناخ.