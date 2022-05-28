«القوى العاملة»: 42 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون بالقطاع الخاص ببني سويف

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف 585 شابا من مختلف المؤهلات، منهم شابان «قادرون باختلاف»، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1563 شابا منهم 9 «قادرون باختلاف»، فضلاً عن استخراج 767 ترخيص مزاولة الحرفة، و637 شهادة قياس مستوى المهارة.

حملات تفتيش على 545 منشأة ببني سويف

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال أبريل الماضي فتشت المديرية على 545 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات يعمل بها 789 عاملا، وعقد ندوة توعية، كما تم التفتيش على 647 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 42 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون.

صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 6 منح مولود جديد بمبلغ 12 ألف جنيه، ومنحة زواج بإجمالي 3000 جنيه، فضلاً عن صرف منحة وفاة أحد الأقارب للعامل بمبلغ 2000.

جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة تلقى تقريرا الأسبوع الماضي من هناء عبدالفتاح مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، كشفت فيه عما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي، مؤكدة أنه تم التفتيش على 241 منشأة، فضلاً عن عمل 7 حملات تفتيشية على 12 منشأة، وعقد 3 ندوات توعية للعمال، كما تلقت 51 شكوى عمالية، تم تسوية 4 شكاوى منها، وإحالة 5 شكاوى للقضاء، ويتبقى 41 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية فتشت المديرية على 105 منشأة، يعمل بها 1089 عاملا، وعمل 7 حملات تفتيشية، وأسفر عن تحرير 13 محضرا للمنشآت المخالفة، وبحث شكوى، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.