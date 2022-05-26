القوى العاملة تجدد تحذيرها من «النصب» بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

جددت وزارة القوى العاملة، تحذيرها من بعض أساليب النصب التي ينتهجها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة باسم الوزارة، من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة، بشأن صرف منحة للعمالة غير المنتظمة، لجمع بياناتهم والنصب عليهم.

تحذير من النصب على المواطنين باسم «القوى العاملة»

وشددت الوزارة، على أنّه لا صحة للاتصال بالمواطنين أو إرسال رسائل نصية لهم، من خلال أرقام هواتف محمولة لجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة .

وأكدت وزارة القوى العاملة، أنّ لديها صفحة رسمية على فيس بوك، باسم «وزارة القوى العاملة المصرية»، وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي www.manpower.gov.eg.

حصر العمالة غير المنتظمة

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أنّها بدأت حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع في مواقع عملهم، بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة.