«القوى العاملة»: تحصيل 658 ألف جنيه مستحقات عاملين توفيا في الإمارات

فى إطار تعليمات معالي الوزير بضرورة متابعة تحصيل مستحقات العاملين المصريين المتوفين بدولة الإمارات العربية المتحدة نجح مكتب التمثيل العمالي أبو ظبي في الحصول على مستحقات كل من:-

١- العامل المتوفى/ محمد ع ع م المتوفى خلال عمله عامل زراعي ، وقد تم التواصل مع الشركة والتى كان يعمل بها وقد تم سداد مستحقات المتوفى عن طريق ارسال المستحقات للورثة بناء على إعلام الوراثة المرسل حيث بلغت مستحقات المتوفى مبلغ 126875 درهم إماراتي بما يعادل. 563700 جنيه مصري وتم التواصل مع أسرة المتوفي والتأكد من استلام المستحقات

كما تم الحصول على مستحقات

٢- العامل /محمد.ع .ا .ب ،حيث حضر الى مكتب التمثيل العمالي ابو ظبي ابنة المتوفي وبعد التواصل مع الشركة لاستلام المستحقات وديا حضر الطرفان للمكتب وتم استلام المستحقات أمامنا والتوقيع بالاستلام والتي بلغت مبلغ 18985 درهم بما يعادل 94925 جنيه مصري وتم الاتصال على زوجة المتوفي وإعلامها باستلام المستحقات وبالفعل تم تحويل المبلغ للورثة وبذلك يكون إجمالي المبالغ المحصلة (145860 درهم ما يعادل 658625 جنيه)