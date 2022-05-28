الأوراق المطلوبة للحصول على قرض «أصحاب المهن الحرة» من البنك الأهلي

في إطار اهتمام الدولة المصرية بفتح الباب لجميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتهية الصغر، التي أصبحت تمثل حلقة مهمة من حلقات دعم الاقتصاد المصري.

أصبحت الكثير من البنوك المصرية، العاملة في الأسواق المصرفية المختلفة، تقدم الكثير من القروض لأصحاب المهن الحرة، من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار الشروط البسيطة من أجل تسهيل الفرص أمام كل المواطنين الراغبين في الحصول على قروض تمويل المشروعات.

وهذا ما يعمل من خلاله البنك الأهلي المصري، حيث يواصل تقديم المزيد من الفرص للراغبين في الحصول على قروض من جميع الفئات وفي جميع المحافظات، حيث تصل قيمة القروض إلى 3 ملايين جنيه، كما تصل فترة السداد لـ12 عامًا، وذلك لأصحاب المهن الحرة.

ولهذا، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، شروط الحصول على قرض التمويل من البنك الأهلي المصري، وذلك بناء لما أعلن عنه الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

مميزات قرض التمويل من البنك الأهلي

- مدة القرض المقدم من البنك للمهن الحرة تصل إلى 7 سنوات وبقيمة مليوني جنيه.

- يحصل المستفيد من القرض على تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا من جانب البنك الاهلي.

- يستطيع العميل الحصول على القرض دون ضامن.

شروط الحصول على قرض البنك الأهلي

- يحصل عملاء البنك الأهلي، الذي مر على تعاملهم مع البنك من عام إلى 3 سنوات.

- يشترط البنك الأهلي ألا يقل عمر العميل الراغب في الحصول على قرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 65 عاما، وذلك في نهاية مدة التمويل.

- تقديم صورة من البطاقة الشخصية «الرقم القومي»، سارية.

- صورة من إيصال أي من المرافق للوحدة السكنية على أن يكون حديثا، أو إيصالا لمحل تجاري.

- ضرورة تقديم صورة من المستندات الخاصة بملكية المقر التجاري، أو عقد الإيجار للمكان.

- ضرورة توافر صورة من البطاقة الضريبية، على أن تكون سارية، موضحا بها التاريخ الخاص ببدء مزاولة النشاط.

- ضرورة تقديم مستخرجا رسميا من السجل التجاري، على أن يكون حديثا.