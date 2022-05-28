تعرف على سعر الفائدة على حسابات التوفير للأطفال في البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري عن أسعار الفائدة على حسابات التوفير بعد زيادة الـ2% التى أقرها البنك المركزي المصري على الإيداع والأقتراض.

وقال البنك فى بيان تم نشره على الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز أن الحد الادني لفتح الحساب هو مبلغ 1000 جنيه، والحد الادنى لاحتساب العائد 3001 جنيه، وأشار البنك أن من لهم حق فتح الحساب أن يكون مصري الجنسية وقاصر باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة.

أسعار الفائدة على حساب توفير الأطفال

وكشف البنك الأهلي أن سعر الفائدة على حساب التوفير «المدخر الصغير ذو الجوائز» يصل إلى 5.25% سنويا.

ونشر البنك شرائح الادخار في حساب توفير الأطفال وسعر العائد السنوي:

من3001 جنيه إلى 30,000 جنيه

سعر الفائدة 5.25%

من 30,001 الي 50,000 جنيه

سعر الفائدة 4.25%

من 50.001 الي 100,000جنيه

سعر الفائدة 3.50%

أكثر من 100.000 جنيه

سعر الفائدة 3%

الأوراق المطلوبة لفتح حساب توفير الأطفال ذو الجوائز بالبنك الأهلي المصري

صورة من بطاقة الرقم القومي للأب أو الأم أو جواز السفر

شهادة الميلاد للأطفال القصر

يمكن فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص

يتمتع رصيد الحساب فى حدود مبلغ 30000 جنيه بعائد مميز.

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.

جوائز حساب التوفير من البنك الأهلي المصري

لكل 100جنيه برصيد الحساب بحد أقصى 30 ألف جنيه فرصة واحدة لدخول السحب الدوري على جوائز كبرى 3 مرات سنويا شهور يناير ويوليو وأكتوبر

جائزة أولى 60000 جنيه

جائزة ثانية 30000 جنيه

جوائز قيمة كل منها 10000 جنيه

لكل 100 جنيه فرصة واحده لدخول السحب الشهري بدون حد أقصى

جوائز قيمة كل منها 5000 جنيه

جوائز قيمة كل منها 1000جنيه

جائزة قيمة كل منها 500 جنيه

رفع أسعار الفائدة

يذكر أن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري أعلنت عن رفع قيمة الفائدة في منتصف الشهر الجاري بقيمة 2% على الإيداع والاقتراض.