أبرز أنواع شهادات البنك الأهلي وعوائدها بعد رفع سعر الفائدة 2%

يرغب الكثيرون في حفظ أموالهم بطرق آمنة والتربح منها، بعيدا عن المشاريع التي يمكن أن تكبدهم خسائر أو الدخول في صفقات مع أشخاص يكتشفون نصبهم في النهاية، كقصص المستريح التي نسمع عنها يوميا، لذا يلجأون إلى البنوك وشراء الشهادات ويتساءلون عن تفاصيلها خاصة بعد رفع سعر الفائدة 2%.

وهناك عدد من الشهادات التي يطرحها البنك الأهلي لآجال متنوعة وشهادات ادخارية واستثمارية وتفاصيلها وسعر العائد من خلالها، وهو ما نعرض تفاصيله في ما يلي:

شهادات البنك الأهلي بعد رفع سعر الفائدة

أولا- الشهادات البلاتينية:

وتنقسم إلى عدة أنواع وهي:

والشهادة البلاتينية آجل عام ويكون سعر الفائدة في الشهادة البلاتينية الأعلى قيمة بين الشهادت، للعائد الثابت 18% سنويا ويصرف العائد شهريا.

الشهادة البلاتينية آجال 3 سنوات للعائد الثبات يكون سعر الفائدة فيها نحو 11% سنويا ويصرف العائد شهريا.

وبالنسبة للشهاد البلاتينية آجال 5 سنوات للعائد الثابت يكون سعر الفائدة فيها نحو 10.25% سنويا.

-الشهادة البلاتينية آجال 3 سنوات للعائد المتغير، يكون سعر الفائدة بها نحو 11.5% ويصرف العائد شهريا.

شهادات استثمار

شهادة استثمار (أ) أجل 10 سنوات.

ويكون سعر الفائدة بها نحو 9.5% سنويا ويصرف العائد بشكل تراكمي مع نهاية أجال الشهادة.

-شهاد استثمار أجل عام:

سعر الفائدة 6% سنويا ويصرف العائد شهريا.

-شهادة استثمار (ب) أجل عامين للعائد الثابت.

سعر الفائدة بتلك الشهادة يكون 6.5% سنويا ويصرف العائد كل 3 أشهر.

-شهادة استثمار (ب) أجال 3 سنوات.

سعر الفائدة 9% سنويا ويصرف العائد ربع سنوي.

-شهادة استثمار (ج) أجل الشهادة 20 عاما.

ولا يكون لها أي سعر للفائدة حيث إنها لا تقدم أي عائد نهائيا مقابل دخولها في سحب جوائز من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه.