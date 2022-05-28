صواريخ أمريكا تنضم لحرب روسيا وأوكرانيا.. والبنتاجون: القتال يستدعي ذلك

في الوقت الذي حذرت فيه روسيا أمريكا من إمداد أوكرانيا بصورايخ متطورة بعيدة المدى، وذلك بعد ما أفاد بذلك مسؤولون أمريكيون، تراجع البنتاجون عن تصريحاته التي أعلنها أمس بأنَّه لم يتخذ قرارًا بعد بهذا الشان معلنًا صباح اليوم أنَّ الحرب في أوكرانيا تستدعي حاليًا أسلحة بعيدة المدى، وأن الولايات المتحدة تصب تركيزها على توفير المعدات والإمدادات المطلوبة

البنتاجون: الولايات المتحدة مستمرة في دعم أوكرانيا

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، جون كيربي اليوم السبت إنَّ الولايات المتحدة مستمرة في دعم أوكرانيا بمعركتها ضد العملية العسكرية الروسية، قائلًا «إن القتال يستدعي حاليا أسلحة بعيدة المدى، وأن الولايات المتحدة تصب تركيزها على توفير المعدات والإمدادات المطلوبة».

وأعلن المتحدث باسم الدفاع الأمريكية أنَّه تمّ تسليم أوكرانيا حاليًا 100 «مدفع هاوتزر» إلى جانب عدد من الأسلحة، وفقًا لقناة الحرة الأمريكية.

وكان كيربي، أكّد مساء أمس أنَّ الولايات المتحدة لم تتخذ بعد القرار بشأن توريدات منظومة الصواريخ بعيدة المدى «MLRS» لأوكرانيا، وذلك ردًا على إفادة مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام محلية بعزم واشنطن تزويد القوات الأوكرانية بمنظومات صاروخية متطورة.

وحذرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية من أن أمريكا ستتخطى الخط الأحمر إذا أرسلت مدفعية صاروخية بعيدة المدى إلى أوكرانيا، قائلة إن ذلك قد يثير «رداً قاسياً للغاية».

روسيا تحذر أمريكا من إمداد كييف بأسلحة صاروخية بعيدة المدى

وحذر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف الولايات المتحدة من إمداد كييف بأسلحة صاروخية بعيدة المدى لما لذلك من تداعيات لا يمكن التنبؤ بها على الأمن العالمي.

وقال أنتونوف إنَّ روسيا تأمل في أن تتغلب الفطرة السليمة والتفكير الصحيح لدى الجانب الأمريكي بمسألة الإمداد المزعوم بأسلحة صاروخية بعيدة المدى من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

وكان هذا التحذير اليوم استباقيا لتأكّيد المتحدث باسم البنتاجون أن أمريكا ستدعم أوكرانيا بالأسلحة

وتابع السفير الروسي لدى واشنطن: «نأمل أن تسود الفطرة السليمة ولن تتخذ واشنطن مثل هذه الخطوة الاستفزازية».

روسيا: على واشنطن وكييف الاعتراف بالواقع الراهن من أجل إنهاء الصراع

وأكّد السفير الروسي أنَّ موسكو أبلغت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا عبر القنوات الدبلوماسية، مبينًا أنَّ الضخ غير المسبوق لأوكرانيا بالأسلحة يزيد بشكل كبير من مخاطر تصعيد الصراع.

ولفت السفير الروسي إلى أنه في حالة توريد مثل هذه الأسلحة لكييف، هناك خطر أن يتم وضعها بالقرب من الحدود الروسية، وأن الأوكرانيين سيكونون قادرين على ضرب المدن الروسية، منوهًا إلى أنَّه يجب على واشنطن وكييف الاعتراف بالواقع الراهن من أجل إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن

و موسكو تطلق صاروخ كروز زيركون يفوق سرعة الصوت

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن موسكو اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ كروز زيركون تفوق سرعته سرعة الصوت على مسافة نحو 1000 كيلومتر موضحة أنَّ «الصاروخ أطلق من بحر بارنتس وضرب هدفا في البحر الأبيض».

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزيركون بأنَّه جزء من جيل جديد من أنظمة الأسلحة منقطعة النظير.