«احذر أنت مراقب».. علامات توضح اختراق حسابك على فيسبوك

أحيانا يلاحظ عدد من الأشخاص مستخدمي تطبيق فيسبوك Facebook وجود نشاط غريب على التطبيق في وقت قريب، وهو ما يدل على تمكن شخص ما من الوصول إلى حسابك واختراقه.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني، إنه سواء كان ذلك بسبب خرق البيانات أو أن كلمة المرور الخاصة بك سهلة للغاية، فلا أحد يريد متابعته، واختراق حسابه، حيث تتضمن العلامات التي تعرضت للاختراق منشورات غريبة لم تنشرها أو «أصدقاء» لا تتذكر قبولهم.

وأضاف الموقع أنه لحسن الحظ، هناك طريقة لمعرفة ما إذا كانت شكوكك صحيحة وتم اختراق حسابك أنك تتوهم ذلك، وقد لا تتمكن من تحديد الجاني، ولكن على الأقل ستعرف - ويمكنك اتخاذ إجراء لوضع حد لذلك.

ويحتوي تطبيق Facebook على ميزة مفيدة لموقع تسجيل الدخول، تظهر لك في كل مكان يتم الوصول إليه من حسابك، لذلك إذا اكتشفت جهازًا لا يشبه المنزل أو العمل أو في مكان ما تذهب إليه بانتظام - والأهم من ذلك أنه جهاز تملكه أو تستخدمه - فقد يكون هناك سبب للقلق.

كيف ترى مواقع تسجيل الدخول على Facebook من هاتفك الذكي؟

ولرؤية مواقع تسجيل الدخول على التطبيق عليك فتح تطبيق فيسبوك وانتقل إلى قائمة الإعدادات، وسترى الإعدادات والخصوصية في الجزء السفلي - اضغط عليها، ثم افتح الإعدادات، وبعد ذلك، انتقل إلى كلمة المرور والأمان.

وعقب هذه الخطوات ضمن ميزة «المكان الذي قمت بتسجيل الدخول إليه»، حدد عرض الكل، وسترى بعدها جميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها في حسابك، بالإضافة إلى موقع تقريبي، وإذا رأيت شخصًا لا يشبهك، فربما يتطفل شخص ما.

ماذا أفعل إذا كان شخص ما يستخدم حسابي على Facebook

وإذا تم تأكيد أن هناك شخصا يتطفل عليك، انقر فوق تسجيل الخروج من جميع الجلسات في الجزء السفلي - قد يتم تسجيل خروجك أيضًا كنتيجة لذلك، ويجب عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بك على الفور.

هناك أيضًا طريقة لتلقي تنبيهات تسجيل الدخول من الأجهزة غير المعروفة، والتي قد تستحق الدراسة أيضًا، حيث ستجد هذا مرة أخرى في صفحة كلمة المرور والأمان، ويوجد زر لذلك في الجزء السفلي بعنوان إذا كنت تعتقد أن حسابك قد تم اختراقه.