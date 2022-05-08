فيسبوك يوقف جمع وتخزين بيانات أماكن تواجد مستخدميه: تغييرات اضطرارية

بدأ تطبيق «فيسبوك» تنبيه مستخدميه بأنه سيقوم بإلغاء بعض الميزات التي كان يقدمها لهم، والتي كانت تعمل على جمع عدد من البيانات حول مكان تواجدهم، حيث سيتم العمل على إغلاق تنبيهات الأصدقاء بالقرب والطقس في مكان التواجد بحلول نهاية الشهر الجاري، وسيتم بدء التنفيذ في عدد من الدول، ثم تعميم الإلغاء في كل المناطق.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني، إنه سيتم إيقاف جمع المعلومات التي تم مشاركتها واستخدامها لهذه التجارب، بما في ذلك سجل المواقع والموقع في الخلفية، بعد 31 مايو 2022، حتى لو قام المستخدم بتمكينها مسبقًا، ويضيف تطبيق الوسائط الاجتماعية، كما ستتوفر بعض البيانات، بما في ذلك خريطة الأماكن التي زارها الشخص والمخزنة ضمن «سجل المواقع»، وذلك للتنزيل حتى 1 أغسطس المقبل، وبعد ذلك يقول «Facebook» إنه سيتم حذف هذه البيانات.

وقف تخزين بيانات المستخدمين

وأضاف الموقع، أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح لتطبيق تم انتقاده على مر السنين بسبب الطريقة التي يتم من خلالها تتبع مستخدميه، إلا أن ذلك لا يعني أن تطبيق فيسبوك سيتوقف عن تخزين بيانات موقع المستخدمين، إذ تقول الشركة إن البيانات ستظل تُجمع «من أجل تجارب أخرى».

وأكد المتحدث باسم «Meta»، الشركة التي تمتلك «Facebook»، خطط إلغاء بعض خدمات الموقع، إذ سيتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني والإشعارات داخل التطبيق لضمان حصول الأشخاص على وقت كافٍ لفهم التغييرات.

تغييرات اضطرارية

وأضاف أن تطبيق فيسبوك اُضطر إلى تخفيف حدة نقل البيانات بعد إدخال سياسات الخصوصية الجديدة من قبل «Apple»، فبعد تحديث أيفون في أوائل عام 2020، يتعين على مطوري التطبيقات الآن أن يطلبوا إذن المستخدم لتخزين البيانات على نشاطك على الإنترنت.

وانخرطت التطبيقات في تتبع البيانات لسنوات، ما يسمح لها بتخزين محفوظات الاستعراض والمزيد للإعلانات المستهدفة، ولكن الآن، يتلقى مستخدمو «iPhone» إشعارات منبثقة تسأل عما إذا كانوا يريدون لتطبيقات معينة الوصول إلى تلك البيانات.

ومن المتوقع، أن يقوم حوالي ثلثي عشاق «iPhone» بإيقاف تشغيل تتبع التطبيق لحماية خصوصيتهم.

ويعد هذا القرار بمثابة تهديد لخزائن التطبيقات المجانية مثل «Facebook» و«Instagram»، والتي تعتمد بشكل كبير على تخزين بيانات المستخدم لتوليد الإيرادات من خلال الإعلانات.