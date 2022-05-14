كبرى شركات التكنولوجيا تخطط لوقف التوظيف.. أبرزها فيسبوك وتويتر وأوبر

يخطط عدد من شركات التكنولوجيا الأمريكية، اتخاذ قرار بوقف التوظيف وجلب عمال جدد، وذلك بعد سنوات من إضافة الوظائف بوتيرة سريعة.

وبحسب وول ستريت، فإن الاقتصاديين يحذرون من أن سوق العمل، بشكل عام، لا يزال قويا، مع معدل البطالة في أبريل عند 3.6%، وتسريح العمال عند مستويات منخفضة تاريخيا، ولا تزال العديد من الشركات حريصة على جلب المزيد من العمال - إذا تمكنت حتى من العثور عليهم.

فيس بوك ستبطئ التوظيف بشكل حاد

وأعلنت عدد من شركات التكنولوجيا الكبيرة أن تسريح العمال، قال العديد منهم إنهم يريدون فعل المزيد لخفض الإنفاق.

وقالت شركة Meta Platforms Inc، الشركة الأم لـ Facebook الأسبوع الماضي إنها ستبطئ التوظيف بشكل حاد بعد أن ضاعفت حجم قوتها العاملة بأكثر من الضعف منذ 2018.

«تويتر» ستوقف التوظيف مؤقتًا

أخبر الرئيس التنفيذي لشركة Twitter Parag Agrawal الموظفين في مذكرة يوم الخميس أن الشركة ستوقف التوظيف مؤقتًا وتراجع عروض العمل التي قدمتها للمرشحين.

وقال أغراوال إن تويتر الذي وافق على شراء إيلون موسك مقابل 44 مليار دولار، خطط لإنفاق أقل على المقاولين والاستشاريين والسفر والتسويق والتكاليف الأخرى.

أوبر بحاجة إلى التركيز على الربحية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Uber، دارا خسروشاهي، للموظفين في مذكرة هذا الشهر إن الشركة «ستتعامل مع التوظيف على أنه امتياز»، وستكون أكثر تأملًا بشأن متى وأين تضيف موظفين جددًا.

وأضاف خسروشاهي إن الشركة بحاجة إلى التركيز على الربحية، وأن السوق ومعنويات المستثمرين قد تغيرت، حيث واجهت بعض الشركات التي نمت في وقت سابق من الوباء عدة مشاكل.

كارفانا لتجارة السيارات ستخفض 12% من قوتها العاملة

وأخبرت شركة كارفانا لتجارة السيارات عبر الإنترنت الموظفين أن الشركة ستخفض 12% من قوتها العاملة، أو نحو 2500 عامل.

وقالت شركة تصنيع معدات اللياقة البدنية Peloton Interactive Inc. في فبراير إنها ستلغي 2800 وظيفة، بما في ذلك نحو 20% من مناصبها في الشركات.