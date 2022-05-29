درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 29-5-2022 على مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من وجود ارتفاع كبير في درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 29 مايو، وذلك على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وتأتي الموجة الحارة بالتزامن مع استمرار وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية قادمة من الصحراء الشرقية للبلاد، وذلك على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية ومحافظات الوجه البحري.

«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم

كما أشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى أن اليوم الأحد 29-5-2022 يمثل ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، وذلك على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث نشهد ارتفاعًا بين 5 و6 درجات خلال النهار، في حين تنخفض الحرارة بين 13 و15 درجة خلال ساعات المساء.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 29 مايو 2022 تصل إلى 37 درجة على محافظات القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، وتسجل 33 درجة على السواحل الشمالية الغربية، و34 درجة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، و36 درجة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، و39 درجة على محافظات شمال الصعيد، و41 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأحد

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 29-5-2022 في مصر على النحو التالي:

القاهرة 37-23

الاسكندرية 32-21

وادي النطرون 36-21

طنطا 37-21

شبين الكوم 37-23

دمنهور 36-21

بلطيم 32-21

مطروح 33-20

السلوم 37-21

سيوة 40-21

بورسعيد 31-21

دمياط 29-20

الزقازيق 37-23

المنصورة 37-22

الإسماعيلية 38-22

السويس 37-22

العريش 32-20

رفح 31-19

رأس سدر 37-21

نخل 36-16

نويبع 36-24

طابا 35-21

كاترين 31-14

الطور 33-24

شرم الشيخ 37-26

الغردقة 37-26

مرسى علم 35-25

الفيوم 38-23

بني سويف 38-23

المنيا 38-24

أسيوط 39-23

سوهاج 40-24

قنا 40-25

الأقصر 41-25

أسوان 42-26

إدفو 42-26

أبو سمبل 40-26

الوادي الجديد 40-25

شلاتين 35-25

أبو رماد 34-24

حلايب 32-26

رأس حدربة 32-25