الأرصاد: ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون غدا وبعد غد «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة بالأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة مستمر منذ الأسبوع الماضي، وسيشهد اليوم ارتفاعا جديدا بنحو درجة عن الأمس، وستكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات، لافتةً إلى ارتفاع نسبة الرطوبة أيضا، حيث انتهت الأجواء الباردة ليلا.

غانم: نتأثر بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة بالأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنّ ذروة ارتفاعات درجات الحرارة ستكون غدا وبعد غد، حيث نتأثر بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وكتل هوائية جنوبية على سطح الأرض.

الأرصاد: يوجد امتداد مرتفع جوي يزيد فترات سطوع الشمس

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة بالأرصاد الجوية، «نتأثر أيضا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، والإحساس بأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر».