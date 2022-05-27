درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27-5-2022 على مصر

أكدت الأرصاد الجوية، وجود رياح شمالية مثيرة للرمال والأتربة على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك في حالة الطقس اليوم الجمعة.

وأضافت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها، أن طقس اليوم الجمعة سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة ما بين 4 و6 درجات على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي حار قادم من الصحراء الشرقية للبلاد، يصاحبها رياح شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ومثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على المحافظات الشمالية ومنطقة مصر الوسطى وشمال الدلتا، في حين يسود طقس لطيف خلال ساعات المساء حيث تنخفض درجات الحرارة ما بين 12 و15 درجة.

«الأرصاد» توضح حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 27 مايو 2022، سوف تسجل 35 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتسجل 28 درجة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، في حين تسجل 36 درجة على محافظة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، كما تسجل نفس الدرجة على محافظات شمال الصعيد، وتسجل 39 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27-5-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في مصر، على النحو التالي:

القاهرة 35-21

الأسكندرية 29-19

وادي النطرون 34-19

طنطا 35-20

شبين الكوم 35-20

دمنهور 31-18

بلطيم 28-19

مطروح 27-17

السلوم 27-17

سيوة 36-18

بورسعيد 38-21

دمياط 27-18

الزقازيق 25-20

المنصورة 33-19

الإسماعيلية 35-19

السويس 34-20

العريش 28-18

رفح 27-18

رأس سدر 36-20

نخل 32-15

نويبع 36-23

طابا 35-19

كاترين 28-12

الطور 33-22

شرم الشيخ 36-26

الغردقة 36-26

مرسى علم 35-25

الفيوم 35- 20

بني سويف 35-20

المنيا 36-20

أسيوط 36-21

سوهاج 37-22

قنا 38-22

الأقصر 39-23

أسوان 40-24

إدفو 39-25

أبو سمبل 37-25

الوادي الجديد 38-23

شلاتين 35-24

أبو رماد 34-25

حلايب 31-23

رأس حدربة 30-22