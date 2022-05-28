بمناسبة يوم أفريقيا.. 10 مزارع مشتركة بين مصر والقارة السمراء

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا جديدًا من إصداره الرابع «أرقام في الزراعة»، استعرض خلاله المزارع المصرية النموذجية المشتركة في دول قارة أفريقيا، وذلك بمناسبة «يوم أفريقيا»، الذي يتم الاحتفال به في 25 مايو من كل عام، مع ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية.

ويبلغ عدد المزارع المصرية النموذجية المشتركة مع لأفريقيا، 10 مزارع في 10 دول أفريقية، من بينها المزرعة النموذجية المشتركة التي يتمّ إقامتها حاليا في دولة جنوب السودان.

10 مزارع في 10 دول أفريقية

وجاءت هذه المزارع كالتالي: مزرعتان مشتركتين مع دولة زامبيا مزرعة مومبيشي، ومزرعة كابوي، المزرعة المشتركة مع دولة زنزبار، المزرعة المشتركة مع دولة النيجر، المزرعة المشتركة مع دولة الكونغو الديمقراطية، المزرعة المشتركة مع دولة مالي، المزرعة المشتركة مع دولة توجو، والمزرعة المشتركة مع دولة أوغندا، فضلا عن المزرعة المشتركة مع دولة أريتريا، ذلك بالإضافة الى المزرعة المشتركة التي يتمّ إقامتها حاليا بدولة جنوب السودان.

وتهدف المزارع المصرية النموذجية المشتركة في إفريقيا، إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول القارة السمراء ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود، حيث يعد أحد المشروعات التنموية لتفعيل العلاقات مع دول القارة، وتحقيق التكامل مع أشقائنا الأفارقة، وذلك أيضا من خلال نقل الخبرة والتكنولوجيا الزراعية المصرية إلى دول القارة الإفريقية.

المزارع المصرية النموذجية المشتركة في إفريقيا

مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجراف وفيديو باسم الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تمّ من أنشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلًا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرًا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير أرقام في الزراعة، الذي يلقي الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.