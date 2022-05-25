السيسي يهنئ شعوب القارة السمراء بـ«يوم أفريقيا»: ذكرى عظيمة أسست لعهد جديد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعوب الأفريقية الشقيقة، بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك».

يوم أفريقيا

وكتب الرئيس في تهنئته: «أهنئ جميع الشعوب الأفريقية الشقيقة، بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا، هذا اليوم الذي يمثّل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهدٍ جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترَك بين دول قارتنا».

تعزيز الجهود لإيجاد حلول لنزاعات القارة

وأضاف الرئيس، «أؤكد في هذه المناسبة، أنّ مصر ستظل تسعى جنبا إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة لإيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها».

وأتمّ الرئيس السيسي: «وها نحن اليوم نخطو خطواتنا الثابتة نحو إيجاد قارة مستقرة تكفل العيش الكريم لشعوبها، وتبث ثقافة الحضارة والتسامح والمحبة لكل العالم، فكل عام وشعوب أفريقيا في تقدم واستقرار وازدهار».