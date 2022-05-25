Spotify يحتفي بـ10 فنانين مصريين صاعدين في «يوم أفريقيا».. تعرف عليهم

في يوم أفريقيا من كل عام، يسلط Spotify الضوء على أهم الفنانين الصاعدين الذين يشكلون نواة الجيل الصاعد من النجوم في أفريقيا، التي طالما شكلت نوعًا شاملاً من الفنون، من موسيقاها التي تتغنى بالحرية إلى الموسيقى التعبيرية ذات القبول العالمي الذي لا مثيل له، ودائمًا ما كان لأرض الفراعنة دور كبير في إلهام وجذب المبدعين لصنع أجمل ما تنتجه القارة من موسيقى.

هذا العام، يقدم Spotify عشرة من الفنانين المصريين الشباب الذين يمثلون إبداع مصر في الموسيقى والسرد بمختلف الأنواع، وإلقاء الضوء عليهم وتزويدهم بفرص أكثر من أي وقت مضى لاكتشاف جماهير جديدة وإيصال أصواتهم الفريدة، وتضم القائمة ما يلي:

ليجي - سي

بدأ المغني وكاتب الأغاني والمنتج المصري ليجي- سي صنع الموسيقى في سن الـ15، كمُبدع مستقل، يكتب ليجي - سي وينتج ويؤدي معظم أعماله الموسيقية بنفسه، من أشهر أغانيه على Spotify «عرفة» و«بيتادين».

بيري

مغنية الراب المصرية المغربية وأول سفيرة لبرنامج EQUAL Arabia، ظهرت صورة بيري على لوحة إعلانية في قلب تايمز سكوير بنيويورك بعد أن نجحت في ترك بصمتها على مشهد الهيب هوب، حيث تعاونت مع فنانين بارزين في هذا النوع الموسيقي مثل «أبيوسف» في «مملكة»، ما ضمن لها حصولها على مراكز متقدمة في قائمة Spotify للـ50 أغنية الأكثر استماعًا في مصر وأدى إلى وصول أغانيها إلى الجمهور في كافة أنحاء العالم.

علي لوكا

لا أحد في مصر تقريبًا لم يسمع أغنية «ماتخافيش ياما»، لعلي لوكا بمشاركة أوزي، على الرغم من أن الأغنية صدرت في أوائل نوفمبر 2021، فهي لا تزال تحتل مكانًا ضمن قائمة Spotify للـ50 أغنية الأكثر استماعًا في مصر.

«ماتخافيش ياما»، لفتت أيضًا انتباه المستمعين خارج مصر، لتصبح واحدة من أكثر الأغاني المصرية التي يتم الاستماع إليها خارج مصر.

ليل بابا

ليل بابا من الأسماء المألوفة لدى جمهور الهيب، اقتحم المنتج الشاب هذا المجال وتعاون مع لاعبين أساسيين في المشهد منهم أبيوسف في «ما يُرام»، وأبو الأنوار ومروان بابلو في «Brrr Brrr Brrr».

مسلم

مبدع مصري يتمتع بإمكانات فنية كبيرة منحته شهرة واسعة في مصر مؤخرًا، واشتهر بأغنيته «اتنسيت» التي أحبها المصريون جدًا، يمكنك بث موسيقاه على بعض قوائم التشغيل البارزة في Spotify مثل «الساقية» و«التوب» و«Hot Arabic Hits: Yalla»، وحقق مسلم نجاحات كبيرة من خلال أغانى مثل «مش ندمان» و«قبل ما أوصلك».

دارين

مغنية راب مصرية صاعدة تتحدى الأعراف الموسيقية في مشهد الراب، حققت أحدث أغنية منفردة لها «أرسيك» نجاحًا كبيرًا على Spotify، إلى جانب أغنيتيها «كالما»، و«ليلة».

موسكو والوايلي

حققت أغنيتهما «دولي» نجاحًا مبهرًا رغم تسريبها، ما استدعى تغييرها لتختلف النسخ المسربة عن النسخ الرسمية ليفاجئوا جمهورهم، وسبق لهما التعاون أيضًا في أغنية «متجلونش»، وسيكون الثنائي بلا شك ضمن الجيل القادم من النجوم، بسبب الأسلوب المختلف وغير التقليدي لأعمال الوايلي وخطوات موسكو العظيمة في مشهد الراب.

ديسكو مصر

عبر إضفاء لمسة من الديسكو والفانك على ألحان وإيقاعات الموسيقى الشرقية، أصبح ديسكو مصر أحد الفرق الموسيقية المفضلة للجمهور في مصر مع ريمكسات لـ«أم كلثوم»، بالإضافة إلى التعاون مع فنانين مثل ويجز في «كيفي كده»، وكذلك تعاونهم الأخير مع عزيز مرقة في «أحلى واحدة».

أحمد كامل

مطرب وملحن، وأحد نجوم مصر الصاعدين الذين اكتسبوا شعبية كبيرة لدى الجمهور المصري مؤخرًا، من أشهر أغانيه على Spotify «على عيني» و «مين في دول».