تأجيل محاكمة 19 متهما في قضية أحداث شغب جزيرة الوراق لـ27 أغسطس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة 19 متهما في قضية «أحداث شغب جزيرة الوراق»، وذلك بعد صدور حكم بالسجن المؤبد والمشدد ضدهم غيابيا، لـ27 أغسطس للشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

المتهمون تعدوا على الممتلكات العامة والخاصة

وجاء خلال تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، بأنهم تعدوا على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراضوا القوة، ومنعوا موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.

المتهمون تجمهروا ومنعوا القوات من تنفيذ قرارات الإزالة بالوراق

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تجمع عدد من الأهالى فى عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب فى إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.