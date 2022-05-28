نجوم الفن بين ريال مدريد وليفربول.. «أي مصري هيشجع محمد صلاح»

ينتظر عشاق ومتابعو كرة القدم العالمية المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا والتى تقام على ملعب دي فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس بين ناديا ريال مدريد الإسباني وليفربول الانجليزي في ثاني مباراة تجمعهما في النهائي خلال الاربع سنوات الماضية.

رشا مهدي: مفيش حد مصري يشجع ريال مدريد

ينقسم نجوم الفن المصري والعربي بين طرفي المباراة النهائية، ولكن الغلبة في النهاية ستكون لصالح نادي ليفربول الذى يمثله نجمنا ونجم منتخب مصر محمد صلاح الذى سيخوض المباراة.

تضمن قائمة محبي نادي ليفربول الإنجليزي عدد كبير من نجوم الفن المصري، ويأتي على رأسهم نبيل الحلفاوي وصلاح عبد الله وأحمد الشامي والفنانة رشا مهدي، التي أطلقت تغريدة ساخرة ضد مشجعي ريال مدريد من مصر، وعلقت عليها: «مفيش حاجه اسمها أنا بشجع ريال مدريد من وأنا صغير، حوش يا عم ألفونسو! أنت مصري إذا أنت بتشجع ليفربول النهاردة، معروفة! كل التوفيق للملك المصري فخر العرب».

مفيش حاجه اسمها انا بشجع ريال مدريد من وانا صغير .. حوش يا عم الفونسو!

انت مصري اذا انت بتشجع ليفربول النهاردة .. معروفة!

كل التوفيق للملك المصري فخر العرب pic.twitter.com/XMhUYk4ekO — رشا مهدي Rasha Mahdi (@RashaMahdi) May 28, 2022

كاظم الساهر من محبي نادي ريال مدريد

أما عن المشجعين من الفنانين العرب، فيأتي على رأسهم الفنانة اللبنانية يارا التى تعد أحد أكبر كارهي نادي ريال مدريد لتشجعيها الدائم نادي برشلونة الإسباني، وأيضا الفنانة نوال الزغبي التي تدعم محمد صلاح لحب الأخير لها ومتابعته لها على موقع تويتر.

اما عن أبرز مشجعي نادي ريال مدريد، يأتي على رأسهم الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر، وهناك أيضا الفنانة اللبنانية إليسا.