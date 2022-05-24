مذيعة بقناة «TeN» بعد تتويح محمد صلاح بالحذاء الذهبي: «راجل والرجال قليلون»

تناول برنامج «صباح الورد»، المذاع عبر شاشة قناة «TeN» أصداء تكريم اللاعب المصري محمد صلاح، بجائزة الحذاء الذهبي وهداف الدوري الإنجليزي وعلاقته بأسرته، حين ظهر وإلى جواره ابنتاه مكة وكيان.

وقالت الإعلامية سلمى عادل مذيعة البرنامج إن وجود الزوجة إلى جوار الزوج في كل المواقف، ودعم الاثنين لبعضهما البعض أمر بالغ الأهمية: «وأي حد بيشوف راجل بيدعم زوجته إنه عنده مشكلة أو نقص فهو غلطان، ولازم يتعلم من المشهد ده.. نقدر نقول محمد صلاح راجل والرجال قليلون».

زوجة اللاعب محمد صلاح تقف إلى جواره بملابس مميزة

ظهرت السيدة ماجي صادق زوجة اللاعب محمد صلاح، وهي تقف إلى جواره بملابس مميزة وجسد بدا نحيفا على غير العادة في الأوقات السابقة، مما دفع البعض على مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيعها، ودعمها على ذلك التغيير الكبير.

الكلب باترون صار بطلا قوميا في أوكرانيا بعد اكتشاف 200 لغم

كما عرض برنامج «صباح الورد» المذاع عبر قناة «TeN» صورا للكلب باترون، الذي صار بطلا قوميا في أوكرانيا، بعد اكتشاف 200 لغم، وحصل على تكريم من رئيس أوكرانيا منذ أيام، وحاز الكلب باترون على اهتمام وسائل الإعلام العالمية، باعتباره أحد المدافعين عن الوطن، في مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية.

وصار الكلب باترون حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت صور له وهو يرتدي أزياء تشبه أزياء الشرطة، وهو يتجول بينهم ومعهم.