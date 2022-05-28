السيسي: القطار الكهربائي السريع من أكبر مشروعات النقل آخر 40 سنة «فيديو»

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحجم المشروع الضخم الذي تعمل مصر للعمل عليه عبر منظومة القطار الكهربائي السريع الذي شهد اليوم مراسم توقيع تعاقد إنشائه مع شركة سيمنز العالمية.

وقال الرئيس السيسي، خلال استقباله الوفد الألماني وعدد من المسؤولين اليوم، ونشرته القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع «يوتيوب» منذ قليل، إن منظومة القطار الكهربائي السريع هي من أكبر مشروعات النقل التي عملت عليها مصر في أخر 30 أو 40 عاما.

السيسي: القطار الكهربائي السريع يعمل عبر 3 خطوط

ومن المُقرر، أن طول القطار الكهربائي السريع يبلغ نحو 2000 كيلو متر على مستوى الجمهورية، وسيعمل عبر «3 خطوط».

السيسي: نعتز ونقدر سيمنز والشركات الألمانية

وأضاف الرئيس السيسي: «نحن في مصر لدينا تقدير واعتزاز كبير جدا بشركة سيمنز، والشركات الألمانية، وقدرتها على إنجاز الأعمال المتعاقدين معهم عليها».

وتابع: «بشكركم على ما تحقق حتى الآن، وأدعوكم لمزيد من الجهد لإنجاز هذا العمل العظيم»، واصفا إياه بأنه من أكبر مشروعات النقل التي عملت الدولة المصرية عليها في أخر 30 أو 40 عاما مضت.