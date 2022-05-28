عاجل.. السيسي يشهد التوقيع مع سيمنز على منظومة القطار الكهربائي السريع

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم توقيع التعاقد مع شركة «سيمنز» العالمية، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي 3 خطوط يبلغ طولها حوالى 2000 كم على مستوى الجمهورية.

السيسي: خطوط القطارات الكهربائية ترسيخ للتعاون المثمر بين مصر والمانيا

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخا للتعاون المثمر بين مصر والمانيا في مجال البنية الأساسية، وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل ايذاناً ببداية عصر جديد للسكك الحديدية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

ولفت إلى أن المستشار الالماني «شولتز»، يحرص على الادلاء بكلمة مسجلة بهذه المناسبة، يؤكد فيها على أهمية علاقات الشراكة المتينة بين مصر وألمانيا مشيداً بالقرار الاستراتيجي المصرى بالاعتماد على القطارات السريعة في نقل المواطنين وحركة البضائع، بما سيعزز من مكانة مصر وموقعها التجاري إقليميا وعالميا ويجعلها رائدة في تكنولوجيا السكك الحديدية فائقة التطور في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر الأضخم في تاريخ سيمنز

وأضاف أن رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز العالمية أعرب عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع مصر في المشروعات التنموية التي صنعت تاريخًا مشرفًا للشركة في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر هو الأضخم في تاريخ شركة سيمنز منذ تأسيسها قبل 175 عاما.