رئيس التحرير

محمود مسلم

النقل: إنشاء محطة «القطار الكهربائي السريع» بمنطقة توشكى بعد تصديق الرئيس

الوزير: المشروع يقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب ويمثل نقلة حضارية

كتب:

توفيق شعبان
02:22 م | الإثنين 16 مايو 2022
الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع

الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مطالبا العاملين بضرورة تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع، وفقا للتوقيت المخطط، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها، وتمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات بمصر.

السرعة التصميمية للقطار الكهربائي السريع 250 كم/ساعة

وأكد الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ السرعة التصميمية لمشروع القطار الكهربائي السريع تبلغ 250 كم/ساعة، والسرعة التشغيلية للقطار الكهربائي السريع 230 كم/الساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/الساعة، كما تبلغ سرعة جرارات البضائع الكهربائية 120 كم/ساعة، مشيرا إلى أنَّ مشروع القطار الكهربائي «العين السخنة - العلمين»، يشمل 20 محطة بينها 8 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية، منوها إلى أنَّ القطار السريع يتميز بسعة نقل أعلى للخط، ما يقلل الزحام المروري ويحقق أمانًا أعلى للركاب.

إجراءات صارمة ضد كورونا

وأوضح كامل الوزير، أن مشروع القطار الكهربائي السريع، يتم تنفيذه على قدم وساق، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، من خطر الإصابة بالعدوى، وأن الجائحة لم يكن لها أي تأثير على تنفيذ المشروع.

القطار الكهربائي السريع.. محطة جديدة لخدمة مدينة توشكى

وأكد وزير النقل، أنه من المقرر إنشاء محطة للقطار الكهربائي السريع لخدمة منطقة توشكى الواعدة كمنطقة زراعية صناعية ومنطقة تنمية جديدة، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مد الخط من أسوان لأبو سمبل لدعم وخدمة حركة السياحة وتسهيل حركة تنقل المواطنين بوسيلة نقل حديثة وعصرية وصديقة للبيئة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب ونقل الحاصلات والمنتجات الزراعية من مزارع توشكى وشرق العوينات إلى المناطق السكنية والموانئ البحرية مثل سفاجا والإسكندرية.

اقرأ المزيد:

«النقل»: القطار الكهربائي السريع نقلة نوعية في وسائل النقل الأخضر بمصر

خلال أسابيع.. تشغيل القطار الكهربائي أمام الركاب بسعر تذكرة يبدأ بـ15 جنيها

وزير النقل: 93% نسبة تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

وزير النقل: لدينا خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري في مصر

وزير النقل: لن نقطع عيش الميكروباص على الطريق الدائري

وزير النقل: تشغيل خط مترو «العتبة - الكيت كات» رسميا منتصف يوليو 2022

وزير النقل يكشف خطة تطوير الخطين الأول والثاني للمترو: جميع القطارات مكيفة

كامل الوزير: خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات

دراسة جديدة: التهاب الكبد عند الأطفال قد يكون مرتبطا بفيروس كورونا

انطلاق حملة «طرق الأبواب» لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بأسيوط

كيف تتأكد أن سعال طفلك ليس بسبب كورونا؟

خبير اقتصادي: الحكومة تعاملت بذكاء مع أزمة كورونا.. والمؤتمر العالمي دليل تغير في أدائها

هل يتوفر لقاح كورونا بالصيدليات قريبا؟.. «الصحة» تجيب

مدبولي: لولا أزمة كورونا لكان أقل معدل نمو اقتصادي في مصر 8%

استشاري مناعة: لقاحات كورونا تحمي من أعراض متلازمة ما بعد الإصابة
بقلم توفيق شعبان