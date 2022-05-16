النقل: إنشاء محطة «القطار الكهربائي السريع» بمنطقة توشكى بعد تصديق الرئيس

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مطالبا العاملين بضرورة تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع، وفقا للتوقيت المخطط، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها، وتمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات بمصر.

السرعة التصميمية للقطار الكهربائي السريع 250 كم/ساعة

وأكد الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ السرعة التصميمية لمشروع القطار الكهربائي السريع تبلغ 250 كم/ساعة، والسرعة التشغيلية للقطار الكهربائي السريع 230 كم/الساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/الساعة، كما تبلغ سرعة جرارات البضائع الكهربائية 120 كم/ساعة، مشيرا إلى أنَّ مشروع القطار الكهربائي «العين السخنة - العلمين»، يشمل 20 محطة بينها 8 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية، منوها إلى أنَّ القطار السريع يتميز بسعة نقل أعلى للخط، ما يقلل الزحام المروري ويحقق أمانًا أعلى للركاب.

إجراءات صارمة ضد كورونا

وأوضح كامل الوزير، أن مشروع القطار الكهربائي السريع، يتم تنفيذه على قدم وساق، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، من خطر الإصابة بالعدوى، وأن الجائحة لم يكن لها أي تأثير على تنفيذ المشروع.

القطار الكهربائي السريع.. محطة جديدة لخدمة مدينة توشكى

وأكد وزير النقل، أنه من المقرر إنشاء محطة للقطار الكهربائي السريع لخدمة منطقة توشكى الواعدة كمنطقة زراعية صناعية ومنطقة تنمية جديدة، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مد الخط من أسوان لأبو سمبل لدعم وخدمة حركة السياحة وتسهيل حركة تنقل المواطنين بوسيلة نقل حديثة وعصرية وصديقة للبيئة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب ونقل الحاصلات والمنتجات الزراعية من مزارع توشكى وشرق العوينات إلى المناطق السكنية والموانئ البحرية مثل سفاجا والإسكندرية.