أصالة تحتفل بعيد ميلاد توأمها: «انتوا النور والأمل».. صور

نشرت المطربة أصالة، صورا تجمع أسرتها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام؛ احتفالا بعيد ميلاد توأمها.

أصالة لتوأمها: بوعدكم تفرحوا طول ما أنا موجودة

وكتبت أصالة: «أنتوا النّور بحياتي أنتوا الأملّ.. أنتوا عيوني اللي بدّي شوف فيها الدّنيا حلوة حتى وهي صعبة.. بوعدكم تفرحوا طول ما أنا موجودة.. يا مصدر السّعادة ياكلّ الحلى الله يحفظكم ويسعدكم ويخلّيكم لبعض وإلي يا ولاد قلبي وروحي يا عليني يا أدّومي.. الله يحفظ ولاد كلّ النّاس ويحفظ ولادي».

وأضافت أصالة: «بدعي لقلوبكم تبقى منورة بالمحبّة والطّموح والنّجاح.. أنا وأنتوا قصّة حلوة وقصّة قدّوة وحكاية عيلة صغيرة بتقول بكلّ صبح الحمد لله نحنا سوا.. كلّ سنه وتوأمي بألف خير آمين يا رب العالمين».

حفل أصالة في دبي

وتستعد أصالة لإحياء حفل غنائي ضخم في دبي الشهر المقبل، وروجت له عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلة: «في عاصمة السّعادة والأمان والجمال رح نجتمع سوا ورح نسمح للموسيقى تتدخّل بكلّ حواسنا.. نطير نبكي نفرح نرسم أحلى صور نحنا منها.. ونقول لليوم منّ أوّله بدنا نعيش جو دبي ونصير مجموعة سعادة.. كم يوم بيفصلنا ورح نسهر سوا».

وأحيت أصالة حفلا غنائيا ناجحا منذ أيام ضمن موسم جدة، وحقق نجاحا كبيرا وإقبالا جماهيرا ضخما، وتألقت أصالة خلال الحفل الذي حرصت على حضوره بصحبة زوجها فايق حسن، وأدت مجموعة أغاني طلبها منها الجمهور قبل أيام من انطلاق الحفل، حيث شاركت أصالة الجمهور عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بمساعدتها في اختيار الأغاني؛ لتكون النتيجة 22 أغنية وعدت الجمهور أن تغني عددا منها.