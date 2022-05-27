أصالة تتألق في حفل «كامل العدد» في موسم جدة

تألقت الفنانة أصالة في حفلها الغنائي الذي أقيم اليوم ضمن حفلات موسم جدة، ورفع الحفل شعار «كامل العدد».

وحضرت الفنانة أصالة إلي مكان الحفل بصحبة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن،وقدمت خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها القديمة والحديثة منها «بنت أكابر، شكرا، خانات الذكريات» والتي تفاعل معها الجمهور بالغناء.

وظهرت أصالة بفستان بينك يشبه إطلالات أميرات ديزني، بينما حرص زوجها فايق حسن بالحضور بالجلباب.

وبعد انتهاء الحفل علقت أصالة عبر حسابها بتبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة: «كانت حفلة صعب أقدر أنسى حلاوتها.. حلوة لدرجة خلّت كلّ شي حوالينا حلو .. شكراً حبايبي أهل جدّه الطيّبين .. دائماً ذكرياتنا سوا مابتتنسى».

أصالة تطلب من جمهورها مساعدتها لاختيار أغاني الحفل

وطالبت الفنانة أصالة منذ أيام خلال تدوينة عبر حسابها بموقع التدوينات القصير تويتر مساعدة جمهورها في اختيار أغاني حفلها الغنائي قائلة: «رح أختار معكم من البدايات لها اللحظة شو الأغاني مصري وخليجي الّلي بتحبوهم أكتر.. ورح أختار أنا كمان شو جايه عبالي غنّي.. مشتاقة لأهل جدّة.. بدّنا نرسم هالليلة رسمة حلوة، ونكون كلّنا أبطالها، بشوفكم قريب حبايبي بعروس البحر».

وتفاعل معها الجمهور وكتب لها قائمة أغاني تتكون من 22 أغنيه وعدتهم أصالة أن تكون جميع أغاني الحفل منهم.