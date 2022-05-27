أصالة تروِّج لحفل دبي: في عاصمة السعادة والأمان والجمال رح نجتمع سوا

روَّجت الفنانة أصالة لحفلها الغنائي والمقرر إحياؤه في دبي الشهر المقبل، ونشرت أصالة البرومو الدعائي لحفلها الغنائي في دبي 3 يونيو المقبل والذي يشاركها فيه الفنان ماجد المهندس.

صالة: رح نسمح للموسيقى تتدخّل بكلّ حواسنا

وعلقت أصالة قائلة: «في عاصمة السّعادة والأمان والجمال رح نجتمع سوا ورح نسمح للموسيقى تتدخّل بكلّ حواسنا.. نطير نبكي نفرح نرسم أحلى صور نحنا منها.. ونقول لليوم منّ أوّله بدنا نعيش جو دبي ونصير مجموعة سعادة.. كم يوم بيفصلنا ورح نسهر سوا بتاريخ».

أصالة وحفل جدة

أحيت أمس الفنانة أصالة في جدة حفلا غنائيا ضخما رفع شعار كامل العدد، وغنت أصالة خلال الحفل مجموعة أغاني قام باختيارها الجمهور.

وعلقت أصالة عقب انتهاء الحفل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «كانت حفلة صعب أقدر أنسى حلاوتها.. حلوة لدرجة خلّت كلّ شي حوالينا حلو .. شكراً حبايبي أهل جدّه الطيّبين .. دائماً ذكرياتنا سوا ما بتتنسي».

وقبل الحفل بأيام قليلة طالبت أصالة من جمهورها عبر حسابها بموقع التدوينات القصير تويتر مساعدتها في اختيار أغاني حفلها الغنائي قائلة: «رح أختار معكم من البدايات لها اللحظة شو الأغاني مصري وخليجي الّلي بتحبوهم أكتر.. ورح أختار أنا كمان شو جايه عبالي غنّي.. مشتاقة لأهل جدّة.. بدّنا نرسم هالليلة رسمة حلوة، ونكون كلّنا أبطالها، بشوفكم قريب حبايبي بعروس البحر».