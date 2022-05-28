«الآثار»: سنسترد كل قطعة خرجت من مصر بطريقة غير شرعية عاجلا أو آجلا

علق الدكتور شعبان عبدالجواد، رئيس قطاع الآثار المستردة والمهربة بوزارة السياحة والآثار، على اتهام المدير السابق لمتحف اللوفر بتزوير أوراق والتسبب في سرقة 5 قطع أثرية مصرية، موضحًا: «نتابع مع السفارة المصرية في باريس ومكتب التعاون الدولي ومكتب النائب العام المصري، كل ما يخص التحقيقات في هذا الموضوع منذ عام 2020، مفيش قطعة أثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية إلا وهنستردها عاجلا أو آجلا، حتى قبل قانون عام 1983م، في عام 2018 استرددنا قطع أثرية هُربت من مصر عام 1927».

الدولة المصرية تتابع كل ملابسات القضية

وأضاف عبدالجواد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء dmc»، على قناة dmc: «نتابع كل تفصيلة في هذا الأمر، ونبذل جهودا كبيرة لاستعادة الآثار، لعل من أهمها استرداد 115 قطعة أثرية في العام الماضي، خلال زيارة النائب العام المصري لباريس، واستعدنا التابوت الذهبي».

بداية أحداث القضية

وتابع رئيس قطاع الآثار المستردة والمهربة بوزارة السياحة والآثار، أن أحداث هذه القضية ترجع إلى استرجاع التابوت الذهبي، وكان تاجر الآثار المتورط في هذه القضية فرنسيا، وبدأت التحقيقات من جانب السلطات الفرنسية بالتعاون مع السلطات الأمريكية والسلطات المصرية، وتم الكشف عن هذا الشخص متورط مع مجموعة أخرى من الفرنسيين متورطين في المساهمة وسرقة 5 قطع أثرية مصرية وبيعها إلى متحف اللوفر.

وأوضح: «كل قضية استرداد آثار لها ملابساتها الخاصة بها، ولها طرق التعامل معها، والحكومة تنتظر حتى انتهاء التحقيقات تماما ونبدأ الإجراءات الخاصة باسترداد الآثار».