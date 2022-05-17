«مساء dmc» يرصد فرحة الفلاحين بحصاد القمح.. المحصول غطى التكلفة

استعرض برنامج «مساء dmc» مشاهد من فرحة الفلاحين والمزارعين بموسم حصاد القمح الذي بدأ مؤخرا، وشهد توريد كميات كبيرة من الأقماح للصوامع ومحطات التعبئة والتخزين.

وقال أحد المزارعين وهو يرقص فرحا بحصاد القمح: «الحمد لله موسم القمح السنة دي جميل جدا والحصاد كان أكبر من توقعاتنا، وفرحانين إن المحصول هيغطي التكلفة ويزيد، وفي طفرة حصلت في إنتاجية فدان القمح ومتوقعين يزيد كمان».

وقال الدكتور محمد المنسي، مدير إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي، إن مصر تصدر ما يقرب من 1.8 مليون ألف طن من الفواكه سنويا لمجموعة من دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي وشرق اسيا والصين ونيوزيلاندا وأستراليا واليابان.

الزراعة تعجل من صرف حافز الفلاح

وكان الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أعلن أنه تم تحديد سعر أردب القمح الموسم الماضي من أجل تحفيز المزارع المصري وتمت زيادة الحافز أيضا بحسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ليحصل الفلاح على الحافز خلال 48 ساعة على الأقل، لافتا إلى أن مصر تطبق أيضا مبدأ الزراعة التعاقدية حيث يتم التعاقد مع الفلاح قبل البدء في زراعة المنتح الخاص به من أجل تسويق المنتج ويحدث هذا في المحاصيل الزيتية ومحاصيل القمح والذرة، مبينا أن هذا جاء لخدمة الفلاح المصري.

ارتفاع معدل توريد القمح بالشرقية

وفي سياق متصل، قد أعلن محافظ الشرقية، في بيان، أن توريد الأقماح أمس بلغ 30717 طن و661 كيلو، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 96796 طن و309 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 127513 طن 970 كيلو قمح وأن ما تم حصاده من الحقول الزراعية للقمح حتى اليوم 214 ألف و801 فدان.