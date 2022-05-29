«الوزراء» عن المستثمرين الإماراتيين: ناس شطار أوي ودارسين التعاون معنا

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، إذ ذكر أن رئيس الحكومة غادر القاهرة واتجه إلى أبو ظبي على رأس وفد رفيع المستوى، من أجل المشاركة في فعاليات الاجتماع الثلاثي بين جمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، على خلفية إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية بين البلدان الثلاثة غدًا الاثنين.

الإمارات ستزيد حجم الاستثمارات في مصر من 20 إلى 35 مليار دولار

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن المستثمرين الإماراتيين «ناس شطار أوي ودارسين التعاون مع مصر كويس»، فضلًا عن أن الإمارات العربية المتحدة ستزيد حجم الاستثمارات في مصر من 20 إلى 35 مليار دولار خلال 5 سنوات مقبلة، وهذا دليل على أن الاقتصاد المصري قوي، والإصلاحات الاقتصادية جاءت بنتائجها.

مصر تأثرت أيضا بالأزمة العالمية لأنها جزء من الاقتصاد العالمي

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن مبادرة الشراكة الصناعية ستكون تكاملية لدعم مشروعات متنوعة بين الدول الثلاث، كما أن المسؤولين في كل من الإمارات والبحرين أشادوا بالمؤتمر العالمي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للحديث عن الأزمة الاقتصادية، فضلًا عن أن المستثمرين الإماراتيين أكدوا أن الاقتصادي المصري قوي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصر تأثرت أيضا بالأزمة العالمية لأنها جزء مما يحدث في الاقتصاد العالمي.