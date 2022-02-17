نادر سعد: رئيس الوزراء يقرأ بنفسه تعليقات المواطنين على رفع الأسعار

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، لا يعتمد على ما يراه من تقارير بشأن ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، ويقرأ بنفسه تعليقات المواطنين، لاسيما عند رفع أسعار البنزين، «لدينا فرق رصد لمتابعة رد فعل المواطنين، والدكتور مصطفى مدبولي يتابع بنفسه، لأن ذلك نبض الشارع، ومفيش علاقة بين كرة القدم وزيادة الأسعار».

رفع أسعار النزين والسولار قرار اللجنة المختصة

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على قناة «سي بي سي»، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن رفع الأسعار الخاصة بالنزين والسولار، بيد اللجنة المنوطة بمتابعة الأسعار، وأنه لا علاقة بزيادة الأسعار بكرة القدم، وخاصة وأن رفع السعر مؤخرا كان يتزامن مع مشاركة مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

تحريك البنزين في مصر يرتبط بالأسعار العالمية

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أسعار البنزين في مصر ترتبط بالأسعار العالمية، ولجنة التسعير ترتبط بشكل دوري لتحديد أسعار الوقود وفقا لضوابط محددة.

الأزمة الأوكرانية لها تأثير على استيراد القمح

وأكد السفير نادر سعد، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يتابع الأزمة الروسية الأوكرانية، نظرا لتأثيرها على استيراد القمح، خاصة أن مصر أكبر الدول المستوردة للقمح عالميا، وحال حدوث أي شيء سلبي بين الدولتين، فالقاهرة لديها مصادر متنوعة لاستيراد القمح.