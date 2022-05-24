قافلة طبية موسعة من مجلس الوزراء وجامعة طنطا وصناع الخير في كوم حمادة

يستقبل مركز كوم حمادة، وخاصة قرية النجيلة والقرى المجاورة، السبت المقبل، قافلة طبية موسعة تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وجامعة طنطا، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، في إطار تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا.

ووجهت مؤسسة صناع الخير للتنمية، دعوة لكل أهالي مركز كوم حمادة، للاستفادة من الخدمات المتكاملة التى تقدمها القافلة، موضحة تعاون مجلس الوزراء من خلال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات وجامعة طنطا ومؤسسة صناع الخير للتنمية لدعم صحة أهالينا في قرى المحافظة المختلفة، وأن القافلة سيجرِ تنظيمها بتعاون كامل مع مؤسسة حياة كريمة، ومديرية الشئون الصحية بالبحيرة، والهيئة العامة للتأمين الصحي.

تخصصات مختلفة بالقافلة

وأكد الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، منسق عام القافلة، أن القافلة ستنطلق في الثامنة من صباح السبت، بوحدة صحة الأسرة بالنجيلة، وتتضمن تخصصات العيون- الجلدية- القلب والأوعية الدموية- الأطفال- المخ والأعصاب- المسالك- الصدر- العظام- الباطنة- السكر والغدد الصماء- الجراحة العامة- الأنف والأذن- أمراض النساء- الأسنان- الأطراف الصناعية، على نفقة الدولة.

منظومة خدمات طبية متكاملة

وأشار شعبان، إلى أن القافلة ستقدم منظومة خدمات طبية متكاملة، إذ تجرى توقيع الكشف على المرضى، وتسلم الأدوية المطلوبة، وتشخص الاحتياج لنظارات طبية، وعمل مقاسات للنظارات، تمهيدا لتسليميها لمستحقيها في أقرب وقت، كذلك تشخيص الاحتياج إلى عمليات جراحية وإجراءها تحت إشراف المختصين بجامعة طنطا، بالتعاون مع فريق عمل مؤسسة صناع الخير، من خلال مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى.

وأوضح هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، أن المؤسسة من خلال المشاركة في تنظيم قافلة كوم حمادة، تواصل سعيها الدؤوب، لتقديم خدمات طبية ذات جودة للأسر المستحقة، في أماكن معيشتها في القرى والنجوع والتجمعات السكانية المختلفة، وأن جميع خدمات القافلة، ستقدم بالمجان تماما.