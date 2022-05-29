«الصحة»: مصر ضمن 20 دولة فقط تجري مسحا سمعيا شاملا للأطفال «فيديو»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر من الدول القليلة التي يوجد بها مسح سمعي لكل المواليد، بما فيهم المولدين من الجنسيات الأخرى على الأراضي المصرية، وهذا لا يتواجد في كثير من دول العالم، إذ يوجد فقط 20 دولة تجري مسحا شاملا لكل المواليد، كما توجد 38 ولاية أمريكية فقط يتم بها المسح السمعي الشامل.

خانة للمسح السمعي بشهادة الميلاد

وأضاف «عبدالغفار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المسح السمعي يعتبر خطوة متقدمة للغاية مقارنة بكل دول العالم.

وأكد أن كل طفل يولد الآن مدون على شهادة ميلاده خانة مثل خانات التطعيمات الإجبارية مدونه بـ «المسح السمعي»، وهذا يحدث بالوحدات الصحية البالغ عددها 3 آلاف وحدة على مستوى الجمهورية، ويجرى المسحة للرضيع مع أول تطعيم سيحصل عليه، تحديدا في الشهر الأول بعد الولادة.

معلومة مهمة قبل بلوغ الطفل سن الخامسة

ولفت إلى أن الدراسات أثبتت أن الاكتشاف المبكر لضعف السمع عند الأطفال في أول 6 أشهر بعد الولادة، وأجري تدخل مناسب للتعامل مع هذا الضعف، سيستطيع 95% من هؤلاء الأطفال الدخول للمدارس العادية في سن الخامسة، ولا يحتاج لإدخاله للمدارس الخاصة بضعاف السمع أو لغة الإشارة.

وأفاد بأن الدولة تتحمل تكلفة هذا التدخل من خلال التأمين الصحي، فجميع المصريين لهم تأمين صحي تتحمله الدولة، ويحصل مع كارت التطعيم على كارت التأمين الصحي، منوها بأن هناك بعض الجنسيات يتم معاملتها معاملة المصريين وفقا لقرارات القيادة السياسية.