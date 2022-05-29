مشروع قانون البوابة الإلكترونية للحج يقر 3 ملايين جنيه غرامة في هذه الحالة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، على مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك بعد أن تمت مناقشة القانون الذي يهدف إلى إنشاء بوابة إلكترونية تسمى «البوابة المصرية الموحدة للحج»، والتي يشرف عليها الجهات المختصة، وتصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج.

مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

وتعرض «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل الحالة التي يعاقب عليها مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، حيث نص القانون على توقيع غرامة مالية قدرها 3 ملايين جنيه، إذا نفذ الجاني رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الخاصة به.

غرامة 3 ملايين جنيه في هذه الحالة

وأوضح مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج في المادة 21، أنه «يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة من هذا القانون، كما أنه في حالة العودة وتكرار نفس الجريمة يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة»، وتختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شؤونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.

مخالفة قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

وتضمن مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، أنه من يخالف أحكام القانون يكون للوزير المختص إصدار قرار بوقفه ووقف النشاط أو الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة، إذا ثبتت مخالفتها لأحكام القانون، أو الضوابط الصادرة عنه.