منحة الوفاة.. مفاجأة قانون التأمينات الاجتماعية و3 شروط وخطوتان للحصول عليه

شهد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري العديد من التعديلات التي تسعى للوصول لتقديم مميزات أفضل للمواطنين، وكان آخر تعديل هو قانون رقم 218 لسنة 2022 بتعديل المادة 58 من القرار 136 لسنة 2021، والذي وفَّر مفاجأة جديدة تفرح الموطن المصري، حيث نص على تقديم منحة الوفاة.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل منحة الوفاة التي يقدمها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 218 لسنة 2022، حيث نص القانون على توفير معاش للمؤمن عليه، ويعرض التقرير أيضاً خطوات وشروط الحصول على منحة الوفاة.

منحة الوفاة

وبيَّن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 218 لسنة 2022، أن الأجر المستحق عن أيام العمل يعتبر تركة لا تصرف إلا للورثة الشرعيين، وحددت المادة 98 من القانون المستحقين للمعاش وشروط الحصول عليه بعد وفاة المؤمن عليه للورثة الشرعيين طبقا للإعلام الشرعي لاستحقاق الأجر المستحق عن أيام عمل الموظف المتوفى.

خطوات الحصول على منحة الوفاة

وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 218 لسنة 2022، أن هناك خطوتين للحصول على منحة الوفاة، وهذه الخطوات كالتالي:

1ـ تقديم طلب صرف منحة الوفاة للتأمينات الاجتماعية.

2ـ استيفاء مستندات استحقاق منحة الوفاة والتي حددها القانون.

شروط الحصول على منحة الوفاة

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 218 لسنة 2022، على أنه يمكن الحصول على منحة الوفاة من خلال تقديم المستندات التي حددها القانون كشروط للحصول على المعاش، والتي جاءت كالتالي:

1ـ شهادة تثبت وفاة صاحب المعاش للحصول على المنحة.

2ـ تقديم نموذج يحدد المستفيدين من المعاش وفق التقسيم الشرعي للميراث.

3ـ المستندات التي تثبت استحقاق كل حالة من حالات المستحقين لمنحة الوفاة.​