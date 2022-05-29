للمرة الأولى.. المنتخب المصري لألعاب القوى يحصد كأس البطولة العربية

استطاع المنتخب المصري للشباب، بالمرحلة العمرية تحت 20 سنة للعبة ألعاب القوى، أن يحقق إنجازا تاريخيا للمرة الأولى له تحت قيادة مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى، الذي أثبت جدارته بتحقيقه إنجازا تلو الآخر، حيث حقق الأبطال المصريون انجازات متنوعة بين ميداليات برونزية وفضية وذهبية في الألعاب المختلفة، بالبطولة العربية لألعاب القوى والتي استضافتها دولة تونس، كما استطاع المنتخب أن يحتل المركز الأول بمجموع الميداليات بين المنتخبات العربية وأن يقتنص كأس البطولة.

استقبال حافل للأبطال بمطار القاهرة الدولي

واستقبل أعضاء الاتحاد الأبطال والبطلات فور وصولهم لمطار القاهرة الدولي في استقبال حافل وأجواء احتفالية ومبهجة، وكان على رأسهم العقيد حاتم فودة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى، والكابتن مجدي عبد البديع، والمهندس كريم أكرم، ومن شركة مصر للطيران الكابتن أيمن طه مدير عام أمن الشركات الأجنبيه بالمطار، وكان رئيس الاتحاد الكابتن سيف شاهين مرافقا للبعثة بتونس.

أبطال مصر يحققون الذهب والفضة والبرونز

واستطاع لاعبو المنتخب المصري لألعاب القوى أن يحصدو 32 ميدالية متنوعة، وهو العدد الأكبر للميداليات المُحقق في تاريخ البطولات العربية لألعاب القوى بجميع نسخها السابقة، بواقع 13 ميدالية ذهبية و12 ميدالية فضية، و7 ميداليات برونزية، والتي كانت كالآتي:

- ذهبية دفع الجلة للبطل المصري يوسف بخيت بمسافه ١٨.٠٢ متر.

- ذهبية مسابقة رمي الرمح للبطل أحمد سامح بمسافه ٦٩.٢٦ متر.

- ذهبية دفع الجلة للشابات للبطلة منة الله عبدالرؤوف.

- ذهبية الوثب الثلاثي للبطل المصري ياسين عصام، بمسافة ١٥.٣٦ متر.

- ذهبية القفز بالزانة للشابات للبطلة شهد محمد فؤاد بارتفاع ٣.٥٠ متر.

- ذهبية رمي الرمح للشابات للبطلة رولا سامح بمسافة ٤٣.٣٩ متر.

- ذهبية الإطاحة بالمطرقة للبطل المصري عمر حمدي بمسافة 64.44 متر.

- ذهبية القفز بالزانة للبطل المصري تامر أشرف بارتفاع ٤.٨٠ متر.

- ذهبية سباق 100 متر حواجز للشابات للبطلة جود أحمد ماهر.

- ذهبية مسابقة السباعي مركب للبطلة المصرية ملك أيمن.

- ذهبية دفع الجلة للشابات للبطلة المصرية منة الله عبدالرؤوف بمسافة ١٣.٣٧متر.

- ذهبية قذف القرص للبطل المصري أحمد حمدي.

- ذهبية سباق 100 متر حواجز شابات للبطلة جود أحمد ماهر.

- ذهبية الوثب الطويل للبطل المصري زياد الحسيني.

- ذهبية قذف القرص للبطلة المصرية مرام محمد بمسافة ٣٨.٧٤ متر.

- فضية سباق ١٠ آلاف متر مشي للبطل المصري محمد أحمد حنفي.

- فضية قذف القرص للبطلة المصرية بسنت طارق بمسافة ٣٨.٥٣ متر.

- فضية الوثب الطويل للشابات للبطلة المصرية سلمى عبد الحميد.

- فضية قذف القرص للبطل المصري يوسف بخيت.

- فضية دفع الجلة للشابات للبطلة المصرية نجلاء عبد ربه بمسافة ١١.٣٢ متر.

- فضية القفز بالزانه للبطل المصري كريم محمد بارتفاع ٤.٣٠ متر.

- فضيه الإطاحة بالمطرقة للبطل المصري باسل محمد بمسافة 61.75 متر.

- فضية سباق 100 متر حواجز للشابات للبطلة ملك أيمن السيد.

- فضية مسابقة الوثب العالي للشابات للبطلة لجين محمد إبراهيم بارتفاع ١.٦٥ متر.

- فضية رمي الرمح للشابات للبطلة شاهيناز السيد وفقي بمسافة ٤٣.٢٤ متر.

- فضية مسابقة رمي الرمح للبطل أحمد بهجت مسافه ٦١.٨٨ متر.

- برونزية السباعي مركب للشابات للبطلة ساره ماجد.

- برونزية 4x100 تتابع للفريق المكون من «شهد محمد فؤاد، ملك أيمن، ريم عبد الرازق، نور الشوربجى».

- برونزية العشاري مركب للبطل المصري نور حسام.

- برونزية سباق ٢٠٠ متر عدو للعداء المصري البطل عمرو هاني.

- برونزية الوثب الطويل للشابات للبطلة سلمى عبدالحميد بمسافه ٥.٦٧ متر.

- برونزية دفع الجلة للبطل المصري أشرف مسلم بمسافه ١٦.٥٨ متر.