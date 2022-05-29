وظائف خالية فى شركة We.. اعرف الشروط والمهارات المطلوبة

أعلنت شركة We للاتصالات عن عدة وظائف شاغرة جديدة، وهي وظائف مرتبطة بالأعمال الفنية والتكنولوجيا بالشركة، وذلك في جميع محافظات ومدن الجمهورية.

وقالت شركة we في الإعلان الرسمي لها، إن هذه الوظائف خاصة بالذكور فقط، نظرا لطبيعة العمل المطلوب، كما أكدت الشركة أيضا على المهارات المطلوبة من المتقدمين لهذة الوظائف، والأعمال التي ستوكل إليهم.

كما اكدت الشركة أن الوظائف ستكون بمرتبات مجزية، وسوف تقوم الشركة بعمل التأمينات الاجتماعية والصحية الخاصة لجميع العاملين فى تلك الوظائف.

وظائف شركة We

تطلب الشركة فنيين إزالة أعطال وتركيبات، وحددت لها المميزات التالية:

- مرتبات مجزية.

- توفير الشركة التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين.

- الوظائف شاغرة فى جميع مناطق الشركة بمحافظات الجمهورية.

شروط الوظائف وبشركة We

- ألا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.

- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

- يتميز باللباقة الاجتماعية وذلك في التعامل مع عملاء الشركة.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال أو مؤهل فوق متوسط.

- أن يحدد موقفه من التجنيد.

المهارات و الكفاءات المطلوبة

- أن يكون لديه القدرة والكفاءة الجيدة للتعامل مع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

- أن يكون متمعا بمهارات حل المشكلات وإدارة الوقت.

- أن يكون لديه إلمام بمبادئ الشبكات السلكية واللاسلكية.

- إلمام باللغة الإنجليزية .

- العمل محدد للذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

مسؤوليات الوظيفة:

- القيام بعمليات إصلاح الأعطال بالكبائن والبوكسات.

-إنهاء شكاوى الأعطال الخاصة على الأجهزه اللوحية أو الهواتف الذكية.

- القيام بعمل الصيانة الدورية على الـMSAN.

- معرفة طريق رفع بيانات الكبائن وتصحيحها.

- التقديم للوظيفة من خلال الرابط الإليكتروني

يذكر أن شركة «WE»، سبق وأعلنت الأسبوع الماضي، عن توافر عددا من الوظائف، داخل سنترال الدقي، في تخصصات الدعم الفني و خدمة العملاء.