لو بتواجه مشكلة في الإنترنت أو الخط الأرضي.. أرقام خدمة عملاء شركة «we»

عادة ما يواجه الأشخاص، أعطالًا في التليفون الأرضي، بين انقطاع الخدمة أو ضعف الإنترنت وغيرها من المشاكل التي يبحث المواطنون عن إيجاد حلٍ لها في أسرع وقت، من خلال الاتصال بأرقام خدمة العملاء لشركة «we».

في هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أرقام خدمة عملاء شركة «we» للتواصل مع الشركة وتقديم شكاوى انقطاع الإنترنت أو عرض مشكلتهم للوصول إلى حل لها.

أرقام خدمة عملاء we

ونشر الموقع الرسمي لشركة «We» أرقام خدمة العملاء الخاصة بها للتواصل من قبل المواطنين، وكتبت: «يتم الرد على استفساراتك بطريقة أسرع وأسهل، يمكنك اختيار أي من الدعم الفني أو خدمة العملاء».

أرقام خدمة عملاء «we» من أي خط تابع للشركة: 111 أو 01555000111.

ويمكنكم الاتصال بالشركة من أي خط أرضي أو محمول عبر الرقم: 19777.

أو من خلال البريد الإلكتروني Customer.care@te.eg

طريقة تقدم شكاوى الإنترنت وأعطال التليفون

وأتاحت «we» رابط بوابة الحكومة المصرية للمواطنين، من أجل الإبلاغ عن أعطال التليفونات الأرضية إلكترونيا، أو من خلال الدخول إلى موقع زارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديم الشكوى.

ويمكن التواصل مع خدمة عملاء شركة المصرية للاتصالات عبر الميل وهو: Customer.care@te.eg.

كما يمكن إرسال شكوى عن أعطال التليفون الأرضي، عبر البريد الإلكتروني الرئيسي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات «we» وهو care@te.eg.

ويمكن تقديم شكوى من خلال توجيه الطلب لأقرب سنترال موجود للمقدم للشكوى.

كما توجد طريقة أخرى لتقديم شكوى، وهي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بشركة «we»، بعد إدخال البيانات الخاصة بك في الخانات المخصصة مثل الاسم، ,رقم الهاتف المحمول، ,رقم التليفون الأرضي الموجود به المشكلة، ,تاريخ آخر فاتورة قمت بدفعها، ثم الضغط على كلمة «إرسال» ليتم التواصل معك بشأن مشكلتك.