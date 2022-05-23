خدمة عملاء ودعم فني.. شركة WE تعلن عن وظائف شاغرة في سنترال الدقي

أعلنت شركة «WE»، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للعمل بالدعم الفني أو خدمة العملاء داخل سنترال الدقي، بمحافظة الجيزة.

وأوضحت شركة «Xceed Careers»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التفاصيل الكاملة لوظائف شركة WE لوظائف والشروط المطلوبة وكذلك طريقة التقديم.

وظائف شركة WE

1- دعم فني «Technical Support».

2- خدمة عملاء عن طريق التليفون «عربي وإنجليزي»

على أن يتم تحديد الأكاونت المناسب لكل متقدم طبقا للمؤهلات الشخصية من خلال الإنترفيو الذي يتم عن طريق التليفون.

شروط وظائف شركة WE

وحددت الشركة مجموعة من المعايير والشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف شركة WE، التي جاءت على النحو التالي:

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال فقط.

ألا تزيد سن المتقدم عن 32 عاما بحد أقصى.

ألا يقل مستوى اللغة الإنجليزية عن جيد.

أن يكون لديه خبرة أو معرفة سابقة بال CCNA أو ال +N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني.

أن يكون موقف الذكور من التجنيد واضحا «تمت، تأجيل ـ إعفاء».

طريقة التقديم في وظائف WE

التقديم في وظائف خدمة العملاء والدعم الفني المتاحة بسنترال الدقي، من خلال تسجيل البيانات على الرابط المتاح على صفحة وظائف شركة إكسيد

ملء البيانات الشخصية المطلوبة للمتقدم، وهي: «الاسم بالكامل رباعي باللغة العربية والإنجليزية، رقم الموبايل ورقم الواتس أب، النوع، السن، المؤهل، الكلية، الجامعة، التقدير النهائي، المحافظة، المنطقة السكنية، الموقف من التجنيد، مستوى اللغة الإنجليزية»، والإجابة عن بعض الأسئلة وفي النهاية الضغط على «Submit».

مميزات وظائف شركة WE

يحصل المتقدم بعد اجتياز المقابلة الشخصية ومراحل التقديم المحددة من قبل الشركة على عدد من الامتيازات، منها:

يحصل الموظف على تأمينات اجتماعية وصحية.

فترة تدريب من المنزل تكون مدفوعة الأجر.

كل موظف يحصل على يومين إجازة أسبوعيًا.