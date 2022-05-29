لأول مرة في صعيد مصر.. تجفيف الفلفل الأخضر بالأقصر لتصديره لأوروبا

تجفيف الفلفل الأخضر والأحمر، تجربة فريدة تتم لأول مرة في محطة الشهيد ماجد صالح لفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية بقرية طفنيس جنوب الأقصر، حيث يتم تصدير الفلفل المجفف إلى السوق الأوروبية وبعض دول الخليج وجنوب أفريقيا، بالإضافة لتخليل الفلفل الأحمر والأخضر، وتعبئته وتصديره أيضا.

تجفيف الفلفل الأخضر تجربة أثبتت نجاحها

المهندس عبدالكريم دياب، مدير المحطة، يقول إنه لأول مرة بصعيد مصر يتم تجفيف الفلفل الأخضر بعد عدة تجارب أثبتت نجاحها، ومن ثم حصلنا على الموافقة بتجفيف الفلفل، أيضا تعمل المحطة في تخليل الفلفل من خلال وضعه في محلول داخل براميل كبيرة، ثم تقوم العاملات في المحطة بفرزه وتعبئته.

ويضيف «دياب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عملية التجفيف تتم على مراحل عدة تبدأ بجلب المحصول من المزارعين المتعاقدين مع المحطة، ثم تتم عملية الفرز يعقبها مرحلة التقطيع داخل الماكينة، ثم ينشر في الشمس لمدة يومين ثم يعبأ مرة أخرى ويتم تصديره.

المحطة تستقبل 10 أطنان من الفلفل الأحمر والأخضر

ويوضح مدير المحطة، أن المحطة تستقبل يوميا نحو 10 طن فلفل أحمر وأخضر، وبعد الفرز والتقطيع داخل الماكينة تصبح الـ10 أطنان طنا واحدا، مؤكدا أن المحطة توفر مئات فرص العمل للشباب والفتيات، خاصة خريجي كليات ومعاهد الزراعة، وتوفر لهم دخلا جيدا ثابتا، ويتم تدريبهم على كيفية فرز وتعبئة كل محصول على حدة.

المحطة توفر فرص لتسويق المحاصيل الزراعية المحلية

ويشير المهندس عبدالكريم دياب إلى أن الفلفل الأخضر المجفف يتم تصديره لدول أوروبا وبعض دول الخليج والهند وجنوب أفريقيا، لافتا إلى أن المحطة تعمل في تجفيف محاصيل الطماطم والعنب والفلفل والمانجو والبلح وغيرها من المحاصيل الزراعية، كما أن المحطة توفر فرص لتسويق المحاصيل الزراعية المحلية وتصديرها خارجيا وتدر ربحا جيدا على أصحاب تلك المحاصيل.