مساعد رئيس الوزراء: إشراك فرق بحثية من 12 جامعة لدعم صناع القرار

قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إنَّ هناك قرابة 99 فريقًا بحثيا تقدم لمسابقة منتدى السياسات العامة التابع للمركز ضمن مبادرة «شبابنا يدعم قرارنا»، لكتابة أوراق السياسات العامة، من خريجي الجامعات المصرية وطلاب الماجستير والدكتوراه في الكتابة على عدد من القضايا.

الجوهري: 99 فريق بحثي تقدموا لمسابقة شبابنا يدعم قرارنا.. اخترنا 21 منهم

وأضاف رئيس مركز معلومات الوزراء، في كلمة ألقتها عنه منذ قليل أماني فاروق، رئيس الإدارة التنفيذية لمركز المعلومات، أنَّ المركز عمل على المسابقة منذ شهر أغسطس 2021، موضحاً أنَّه تمّ اختيار 21 فريقاً بحثياً من أصل الـ99 فريقا بحثيا من المسابقة يمثلون 12 جامعة مصرية مختلفة.

وتابع: «مرت المسابقة البحثية بعدها بعدة مراحل تضمنت كل مرحلة منها جهودا حثيثة من الفرق البحثية وكذلك فريق عمل المنتدى والمركز، بدءا من برنامج تدريبي لكتابة أوراق السياسات، ومرورا بورش العمل المتخصصة مع صفوة الخبر، وجلسات مناقشة محكمين للفرق البحثية، ومن ثم عملية التقييم التي تمت بشفافية منقطعة طير، وقدر علي من الكفاءة والحرفية، وانتهاء بحدث اليوم لتتويج الجهد الدؤوب للفرق البحثية كافة، التي وصـلت المسيرة حتى نهايتها وعددها 16 فريقا بحثيا».

مساعد رئيس الوزراء: أشعر بالفخر الشديد لجهود الشباب في المسابقة

وأردف الجوهري: «إنني أشعر حقيقة بالفخر الشديد للجهود التي بذلت، التي نجني يوم ثمارها حيث أظهرت الأوراق البحثية المقدمة قدرات بحثية متميزة، وعقولا مستنيرة، واطلاعا وولاء وحبا كبيرا للوطن، ورغبة شديدة في دفع عجلة التنمية»

وواصل: «وفي الختام، لا يسعني في هذا الجمع الذي يضم كوكبة من الخبراء والعلماء إلا أن أوكد أن فاعلية اليوم إنما جاءت لتتوّج، من سعي دؤوب لإعلان الفرق الفائزة بمسابقة وطلاق سلسلة من قوى أوراق السياسات، التي يعكس شعارها شبابنا يدعم قرارنا، وأن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لن يتوانى عن بذل كل الإمكانات وخبرات المتاحة تحقيق أهدافنا المشتركة في خدمة الوطن، معربين عن بالغ سعادتنا بالتعاون والشراكة مع مجتمع شباب الباحثين، آملين في تحقيق غد فضل».