معلومات الوزراء: مصر تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع بحلول 2025

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنفوجرافيك جديد يتناول خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المختلفة بحلول 2025، حيث تستهدف مصر زيادة الرقعة الزراعية بمعدل نصف مليون فدان خلال 2023/22، إضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح بين 15% و20% من خلال رفع كفاءة استخدام المياه والبذور.

الصادرات الزراعية

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنّ مصر تستهدف زيادة الصادرات الزراعية إلى 3.6 مليارات دولار خلال 2023/22 مقابل 2.4 مليار دولار في 2021/20، وتسعى مصر لرفع الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2025 إلى 65% مقارنة بنحو 45% في 2020.

خطة للاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء

وتابع المركز في الإنفوجرافيك، أنّ الدولة تسعى إلى رفع نسبة الاكتفاء من الذرة الصفراء إلى 32% بحلول 2025 مقارنة بنحو 24% في 2020، كما تسعى إلى الوصول لنسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 65% في 2025 وذلك مقارنة بنحو 57% في 2020.