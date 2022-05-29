كرنفال مصري عالمي في ختام مهرجان الطبول بالقاهرة التاريخية «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كرنفال مصري عالمي.. ختام مهرجان الطبول بالقاهرة التاريخية»، رسالة سلام انطلقت من خلال دفقات الطبول للفرق المشاركة في المهرجان التي تميزت بالإبداع والتفاعل القوي مع الجمهور على أكثر من مسرح من المسارح التي استضافت الفعاليات، وحرصت إدارة المهرجان على إرسال رسالة محبة بتكريمهم في حفل الختام على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين.

رئيس المهرجان: قدمنا رسالة للعالم بكشافات الموبايلات

وقال الدكتور انتصار عبدالفتاح مؤسس ورئيس المهرجان، «قدمنا رسالة للعالم بإضاءة كشافات الموبايلات وأغنية السلام الخاصة بالمهرجان، وعندما نظمنا الفعاليات في شارع المعز حضر نحو 4 آلاف شخص، ووكالات الأنباء العالمية كانت سعيدة، واقترحت أن يتم تنظيم الختام في قلعة صلاح الدين».

رئيس المهرجان: إقبال جماهيري كبير على الحفلات

وأضاف مؤسس ورئيس المهرجان، «أسست كورال الجماهير، لأن الجماهير ترغب في الغناء لأن أصواتها جميلة، وبالتعاون مع الموسيقات العسكرية سنغني أغاني في حب الوطن، وهو ما يمثل التحاما كبيرا بين الموسيقات العسكرية وكورال الجماهير».

ومن ناحيتها قالت سهام إسماعيل مدير المهرجان، إن الإقبال لم يكن عاديا، وكل فعاليات المهرجان حضرها 5 آلاف شخص يوميا، في سور شارع المعز وقلعة صلاح الدين، والأماكن الثلاثة الأخرى.