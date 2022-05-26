جدول مهرجان الطبول 2022 اليوم.. الحق اتفرج قبل ليلة الختام

تستعد الفرق الفنية المشاركة في مهرجان الطبول والفنون التراثية، في دورته التاسعة، لتقديم العروض قبل النهائية اليوم الخميس، حيث يختتم المهرجان دورته الحالية يوم السبت المقبل.

ويقدم مهرجان الطبول اليوم في عدد من الأماكن الأثرية: قلعة صلاح الدين، وشارع المعز، وقصر الأمير طاز، فضلا عن ساحة الهناجر، ومكتبة الطفل والحضارة بجمعية مصر الجديدة.

جدول مهرجان الطبول 2022

• مسرح بئر يوسف - قلعة صلاح الدين:

فرقة كنعان من فلسطين، وفرق من اليمن، وفرقة برس ساوند مصر.

• مسرح السور الشمالي - شارع المعز:

الكونغو الديمقراطية - تونس - إندونسيا - مشوار مصر.

• ساحة الهناجر بالأوبرا:

فرق من إسبانيا - فرق من الأردن - فرقة عين جامعة عين شمس، والفرقة القومية للموسيقى العربية (مصر).

• قصر الأمير طاز:

فرقة الفالوجا من فلسطين - فرقة الطبول النوبية - وفرقة حسب الله - مركز الفنون بالقليوبية (مصر).

مكتبة الطفل - مصر الجديدة:

عروض لفرقة أولينيولوتل من المكسيك - فرقة بيب مارشينج بند، فضلا عن مجموعة من عروض السيرك القومي، وتبدأ هذه العروض في السابعة مساء.

حفل ختام مهرجان الطبول

تختتم فعاليات المهرجان برئاسة إنتصار عبد الفتاح، على مسرح بئر يوسف بالقلعة، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 8 مساءً، تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام».

ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاعاتها المختلفة، بالتعاون مع مؤسسة «حوار وفنون ثقافات الشعوب»، ووزارة السياحة والآثار، والتنشيط السياحي، والبنك الأهلي وبنك مصر.

ويشهد حفل الختام عرض ضخم بمشاركة جميع الفرق المشاركة في الدورة الحالية من دول: تونس والهند وإسبانيا وجنوب السودان وبنجلاديش واليمن وأذربيجان وإندونيسيا والسودان وباكستان والفلبين وفلسطين والمكسيك والأردن والكونغو برازافيل ومصر.

ومن بين الفرق المشاركة من مصر: فرق وزارة الثقافة وفرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية والسيرك القومي وفرق وزارة الشباب والرياضة والفرق المصرية المستقلة من بورسعيد وسيناء والسويس والإسكندرية، وكذلك مشاركة فرق شرفية من فرق الصين وكوريا الجنوبية.