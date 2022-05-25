مهرجان الطبول يدق أبواب متحف الطفل غدا.. موعد مع متعة الموسيقى والسيرك

يستضيف مركز الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل»، إحدى ليالي الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، التي تستمر فعالياتها حتى يوم 28 مايو الجاري، إذ يقدم عروضه تحت عنوان «حوار الطبول من أجل السلام»، في رسالة تهدف إلى التواصل الإنسانى بين الشعوب.

مهرجان الطبول 2022

أضاف الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، التابع لها المتحف، في بيان صحفي، إن مهرجان الطبول يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة الثقافة، برؤية فنية لمؤسسه الفنان إنتصار عبد الفتاح، ويدق الطبول بهدف تقارب الثقافات وإحياء فكرة الحوار وتقبل الأخر، إلى جانب إطلاق رسالة لكل دول العالم من مصر، بلد الأمن والأمان، وملتقى الثقافات والفنون بكل أنواعها.

وقال الدكتور أسامة عبد الوارث، مدير عام مركز الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل»، إن عروض المهرجان، تبدأ بمقر متحف الطفل في مصر الجديدة، الساعة 7 مساء، وتستمر على مدار ساعتين يوم غد الخميس، حيث يستقبل المتحف فرقة أولينيولوتل من دولة المكسيك، وفرقة بيب مارشينج بند، التي تمزج الموسيقى الشرقية بموسيقى الفرانكو والجاز، كما يشارك السيرك القومي بعرض فني رائع.

40 فرقة وعرض ضخم

يذكر أن فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، بقيادة الفنان إنتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، انطلقت يوم السبت الماضي، بمسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، بمشاركة جميع الفرق، التي تجاوز عددها 40 فرقة من الدول المشاركة، في تقديم عرض ضخم مبهر، ومن المقرر أن يقام حفل الختام يوم السبت المقبل، ببئر يوسف بالقلعة.

وتقدم عروض الفرق في المناطق الأثرية بالقاهرة، وهي مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، مسرح سور القاهرة الشمالي بشارع المعز، وقبة الغوري بالحسين، وقصر الأمير طاز، إضافة إلى مركز الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل»، وساحة مركز الهناجر بالأوبرا.