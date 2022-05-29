وزيرة البيئة: خصصنا موقعا أعلى جبل الجلالة لسياحة الطيور المهاجرة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر تعتبر مسارا لعدد كبير جدا من أنواع الطيور المهاجرة خلال موسمين، الأول في إبريل ومايو، والثاني في أكتوبر ونوفمبر، بداية من أسوان نهر النيل حتى مدينة جنوب سيناء، مضيفة «لدينا التزامات في اتفاقيات دولية للحفاظ على الطيور ومسارات هجرتها، لأنها مرتبطة بالنظام البيئي المتوازن، ومنذ 8 سنوات بدأنا الاهتمام بهذا الأمر».

إطلاق مشروع مميز بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

وتابعت وزيرة البيئة، بأن الوزارة أطلقت مشروعا مميزا بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إذ حاز على جوائز دولية، ويتضمن الإغلاق الوقتي لمحطات الرياح لضمان المسار السليم للطيور والحفاظ على حياتها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنّ العالم أصبح يشهد نوعا جديدا من السياحة، وهو سياحة مشاهدة الطيور، ومن هنا بدأت مصر في تخصيص بعض المواقع مثل جبل الزيت وشرم الشيخ لذلك: «نفخر بأن مصر خصصت موقعا مختلفا أعلى جبل الجلالة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجمعية حماية الطبيعة، حيث رصدنا 400 ألف نوع من الطيور الحوامة».

تغير المناخ وتأثيره على الطيور

وقالت وزيرة البيئة، إن هناك ترابطا بين قضية تغير المناخ وتأثيراتها على الطيور، فعندما تزداد درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات تتأثر مسارات الطيور ونوع الغذاء الذي تعتمد عليه، ومن ثم يحدث اضطراب وتدهور في سلسلة التوازن البيئي.

وأضافت وزيرة البيئة، «سنتعاون اليوم مع ممثلين عن المجتمع المدني هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ووزارة الكهرباء وذلك في نهر النيل، إذ سنستخدم نظارات مكبرة لرصد أنواع مختلفة من الطيور».