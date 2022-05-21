وزيرة البيئة: الدول المتقدمة عليها مبالغ تتجاوز تريليونات بسبب تغير المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المجتمعات المحلية في مصر لها وضع خاص في اهتمام القيادة السياسية من خلال غطاء الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن الدولة تعمل الآن على الجزء اللوجستي الخاص بقمة المناخ 2022 والمقرر إقامتها في شرم الشيخ، «الأجندة سيتم وضعها الأسبوع اللي بعد اللي جاي، وبيحصل اجتماعات التفاوض المبدئية»، وذلك خلال حوارها في برنامج «من القاهرة»، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، ويُعرض على «سكاي نيوز عربية».

أهداف قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ

وأضافت «فؤاد»، أنه من أهداف القمة هو التخفيف وتقديم الدول المتقدمة المساعدات لتخفيف الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ وتنفيذ التعهدات المالية وكيفية الحصول على مصادر هذا التمويل، وأن يتفق العالم على هدف واحد للتكيف، ومن ضمن التزامات مصر الحصول على توصيات المؤتمر السابق ومتابعتها، مؤكدة أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيمنح تمويلًا لمشروعات المخلفات وإعادة تدويرها، وهناك برتوكول تعاون بين الجهاز والوزارة بشأن ذلك.

قمة المناخ في شرم الشيخ 2022 ستكون قمة تنفيذ التعهدات

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المبالغ المفترض أن تدفعها الدول المتقدمة للدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية تتجاوز التريليونات، مؤكدة أن الـ100 مليار دولار الذي تم وضعه في مؤتمر باريس رقم رمزي لأن احتياجات الدول أكثر من هذا الرقم، مؤكدة أن قمة المناخ في شرم الشيخ 2022 ستكون قمة تنفيذ التعهدات والتوصيات التي خرجت من مؤتمر جلاسكو.

نجاح أي مؤتمر يعتمد على التوافق بين الأطراف

وتابعت: «عايزين نعمل تجميع لكل قصص النجاح في مواجهة التغيرات المناخية، عشان نقول إن الإنسان وجد حلول لمواجهة التغيرات المناخية وما نحتاجه هو التكاتف»، موضحة أن العالم يواجه صراعات، معربة عن أملها في التحفيز وبدء الحوار حول التغيرات المناخية، خصوصا وأن نجاح أي مؤتمر يعتمد على التوافق بين الأطراف، مشيرة إلى أن موضوع الهيدروجين الأخضر لو نجح سيحدث طفرة في الطاقة النظيفة في مصر وعلى مستوى العالم وإلى تحول تكنولوجي ضخم.