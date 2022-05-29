«المصري للدراسات الاستراتيجية»: الأيام دللت على بعد نظر القيادة السياسية

قالت نسرين الشرقاوي الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ القطاع الزراعي حاز على اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية منذ عام 2014 من خلال المشروعات القومية التي تبنتها الدولة، مشددة على أن القيادة السياسية كانت مُصرة على المشروعات القومية وعلى تنفيذها باعتبارها أولوية، وبخاصة المشروعات الزراعية.

الأيام دللت على بُعد نظر القيادة السياسية

وأضافت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «الأيام دللت على بُعد نظر القيادة السياسية وأنها كانت تسير في الاتجاه الصحيح، وبخاصة ما نمر به بسبب أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث عجزت الدول الكبرى عن توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، وارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة نتيحة التضخم».

لو لم يكن لدينا المشروعات القومية لعشنا وضعا لا نُحسد عليه

وتابعت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «من لا يملك قوته لا يملك قراراته، ولو لم يكن لدينا المشروعات القومية، لعشنا وضعا لا نُحسد عليه، حيث أطلقت الدولة المصرية أكثر من مشروع قومي زراعي مثل مشروع مستقبل مصر على مساحة 500 ألف فدان في المرحلة الأولى».