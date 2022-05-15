فخري الفقي: المشروعات القومية كانت لازمة لإقامة بنية تحتية قوية

قال الدكتور فخرى الفقي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البنية التحتية المصرية والمشروعات القومية التي استطاعت الدولة إنجازها تمت في وقتها الصحيح: «كل المشروعات القومية مهمة جدا، ودي البنية التحتية اللي بيحط القطاع الخاص فوقها البنية الفوقية الخاصة به، وهي أهم شيء يبحث عنه المستثمرون وهو ما سعت لتحقيقه القيادة السياسية»

الفقي: الشاطر اللي بيعرف يدير المخاطر ويحتاط في تلك الحالة

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المشروعات القومية كانت لازمة لإقامة بنية تحتية قوية وتشجيع لبيئة الاستثمار، المؤسسات الدولية تعلن أنها غير قادرة على توقع ما سيحدث خلال الفترة الحالية وحتى نهاية العام، «الشاطر اللي بيعرف يدير المخاطر ويحتاط في تلك الحالة».

واستطرد: «وزارة المالية في الموازنة حطت على جنب غير الموازنة نفسها 130 مليار جنيه لمجرد التحوط حال استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية لمدة عام، والحكومة تضع خطة بشكل مستدام لتفي بالتزاماتها باستمرار وفي الحدود الأمنة، والإصلاح الاقتصادي خفض نسبة الدين العام في موازنة الدولة، والدين العام كله في الموازنة الحالية 89% من الناتج المحلي الإجمالي بتاعي».

الدولار انخفض رغم التوقعات بارتفاعه

وأوضح أن الكثيرين توقعوا ارتفاع سعر الدولار بعد عيد الفطر الماضي، لكنه انخفض بنسبة 25 قرش، بسبب مد المملكة العربية السعودية البنك المركزي المصري بوديعة قيمتها 5 مليارات، كما أثر اجتماع رئيس الجمهورية بالمجموعة الاقتصادية ووضعه لاستثناء لمن يستورد مستلزمات الإنتاج والخامات للمصانع وأن تعمل بالنظام القديم على خفض سعر الدولار، «ده خلى الضغط على الدولار قل».