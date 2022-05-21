السيسي يوجه الحكومة بإتاحة بيانات المشروعات القومية على موقعي الرئاسة ومجلس الوزراء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الافتتاحات ومتابعة المشروعات للحكومة والدولة تتابعه أولا بأول ويكون الموقف واضح للمسؤولين، لكن الحديث أمام الشاشات يكون بهدف الفهم للجميع، موضحا أنه متابع جيد للنقاشات التي تدور في البلد هذه الفترة «طريق الضبعة بيتوسع وبيترفع كفاءته علشان حجم التوسع في مشروع مستقبل مصر، وحد يقولي كان ممكن نأخره.. أوعى من الكلام ده.. أنتبه.. انتبه.. أوعى تحط رجل على رجل وتتكلم وأنت الموضوع متعرفهوش والناس بتسمعك، ولما يلاقوا الكلام مترتب بيفتكرو اللي بيتقال حقيقي ويبقى أنت ظلمت نفسك وظلمت الكلام.. أسمعوا.. إحنا بنتكلم في مشروع 2.5 فدان تقريبا وممكن يكون 25% من الأرض الزراعية الموجودة على مساحة مصر بالكامل على مدى آلاف السنين اتعملت».

الرئيس: نعمل في كافة المرافق بمشروع حياة كريمة في الريف

وأضاف الرئيس خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر، «أنا في الريف النهاردة بظبط الكهرباء والمية والطرق وبظبط عناصر أخرى في مشروع حياة كريمة، المشروع اللي داخل في ترليون جنيه بعد غلاء الأسعار، إذا كنا بننفق على 10 مليون فدان علشان جودة حياة الناس، واللي متعملش خلال السنوات الطويلة اللي فاتت داخل في 1000 مليار جنيه في حوالي 4 سنين، فتستكتر لما آجي أزرع واستصلح هنا وأعمل كل شئ من الكهرباء والطريق وشبكات الأرض وغيرها».

الرئيس يوجه بإتاحة بيانات المشروعات

ووجه الرئيس السيسي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإتاحة كافة البيانات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالمشروعات القومية على الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية والموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء، حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها.

وقال الرئيس: «بطيبعية الحال بحب أبقى شايف ومتابع وبسمع الكلام كله، وده مهم، وبقول الكلام ده وبشرح التفاصيل دايما في لقائتنا مش رد على حد، إحنا لسة قدامنا في الحوار الوطني الكلام كتير وهنستنى ونسمع ونكلم أحبابنا في كل اللي بيطرحوه، الملف منتبه ليه كويس قبل ما تتكلم فيه، ومذاكره، ولو سألت البيانات متوفرة، هقولك طبعا، كل البيانات موجودة على مواقع الحكومة وموقع رئاسة الجمهورية بالتفصيل، المهم تعمل منها سياق في الموضوع اللي عاوز تتناوله، وأتصور كان المفروض تعملو كدا علشان النتائج تكون أفضل».

وأضاف الرئيس قائلا «محتاج أسمع ده والحكومة، بس من فضلكم متفرغوش مضمون عمل كان في كرم كبير من ربنا علينا كلنا ومش أنا أو الحكومة ده على مصر».

وتابع قائلا: «خايف ليكون إحنا جاحدين على كرم ربنا علينا».