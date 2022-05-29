التضامن: 13% نسبة زواج الفتيات في الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن نسبة الفتيات المتزوجات في الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة نحو 13% من إجمالي السيدات المتزوجات في مصر، طبقاً لآخر مسح صحي سكاني- مصر 2014، لافتة إلى أن أعدادهن تزداد في الريف خاصة ريف الوجه القبلي.

4% في الفئة العمرية من 15 لـ17 سنة متزوجات

ولفتت التضامن، فى بيان لها اليوم، إلى أنه وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لعام 2017، فان واحدة من كل 20 فتاة أى نحو 4% في الفئة العمرية « 15-17 سنة » سنة، متزوجات حالياً أو سبق لهن الزواج ، مع وجود تباينات كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية.

وأوضحت أنه يتم إطلاق حملة متكاملة للقضاء على زواج الأطفال، ضمن إطار عمل برنامج وعى للتنمية المجتمعية، لافتة إلى أن الحملة تتضمن تنويهات تليفزيونية، ورسائل هاتفية، وبوسترات وزيارات ميدانية للأسر المستهدفة من برامج الوزارة تقوم بها الرائدات الاجتماعيات المنتشرات في ربوع مصر.

متابعة استمرار صحة الأمهات والأطفال شرط استمرار دعم تكافل

تستهدف الحملة الأسر التى لديها أطفال خاصة الفتيات المعرضات لخطر زواج الأطفال، للتوعية بأخطار زواج الأطفال قبل سن 18 سنة، ويتم التأكيد على الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل» بأنه من شروط الاستمرار في الحصول على الدعم النقدي تكافل متابعة استمرار صحة الأمهات والأطفال، والمتابعة التعليمية للأطفال في السن من 6-18 سنة وعدم تزويج الأبناء تحت 18 سنة، وتنتشر اللافتات بالوحدات الاجتماعية والصحية التى تتردد عليها الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بشكل دورى.

أنشطة لتوضيح مخاطر زواج الأطفال

كما تشمل أنشطة الحملة ندوات ولقاءات جماهيرية ومسابقات وعروض فنية، تنفذها الجمعيات الأهلية في المناطق والقرى المستهدفة بالتعاون مع الرائدات الاجتماعيات، وتشارك فيها الفتيات والفتيان في السن قبل 18 سنة وأسرهم بورش للحكى ومسرح شارع، لتوضيح الأخطار التى تقع فيها الأسر بسبب زواج الأطفال، وللتوعية بامكانية تطبيق المادة 227 من قانون العقوبات التى تنص على العقاب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة، بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا.